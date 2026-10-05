Los equipos de Primera División entran en escena frente a conjuntos modestos en una eliminatoria a partido único repleta de derbis regionales y duelos históricos

MADRID. — El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey para la temporada 2026/27 ha dejado servidos los primeros cruces del torneo del KO. La fase inicial, disputada a partido único en el campo del rival de menor categoría, enfrentará a clubes de la máxima categoría con equipos de divisiones autonómicas y del fútbol modesto.

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Entre los emparejamientos más destacados de esta primera entrega sobresalen las visitas de conjuntos de Primera División como Osasuna (al campo del Atlético Calatayud), Deportivo Alavés (frente al Anaitasuna), Girona (ante el Cuarte) y el Athletic Club (que se medirá al vencedor del duelo previo entre AE Prat y San Rafael). Por su parte, el Celta de Vigo rendirá visita al histórico Salamanca UDS en El Helmántico.

PRINCIPALES CRUCES DE LA PRIMERA RONDA

La extracción de bolas ha deparado duelos de fuerte arraigo regional e interés para el espectador:

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