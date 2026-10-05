El murciano extiende a 16-0 su racha triunfal ante tenistas españoles y supera a Sergi Bruguera en el historial histórico a las puertas de defender título ante Jiri Lehecka

TOKIO. — Carlos Alcaraz estará en la gran final del ATP 500 de Tokio por segundo año consecutivo. El tenista de El Palmar tuvo que emplearse a fondo y reaccionar a tiempo para imponerse a Jaume Munar por 5-7, 6-3 y 6-1 tras dos horas y 31 minutos de batalla sobre la pista dura japonesa.

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El murciano, que sufrió una desconexión en el tramo final del primer set al ceder 14 puntos de forma consecutiva, ajustó su propuesta táctica en el segundo parcial para imponer un ritmo intratable. Siguiendo las directrices de su técnico Samuel López de ser más agresivo y adentrarse en la pista, Alcaraz desbordó la rocosa defensa del balear y cerró el encuentro con solvencia.

HITOS HISTÓRICOS Y DATO CLAVE DEL TRIUNFO

El pase a la final de Tokio deja varios registros estadísticos de relevancia para la carrera del número español:

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