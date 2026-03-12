El polémico rapero y magnate de la moda Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye, ha sumado un nuevo revés judicial a su largo historial de conflictos legales. Según una sentencia emitida este jueves 12 de marzo, el artista ha sido condenado a indemnizar con 140.000 dólares a un antiguo trabajador que denunció abusos laborales y falta de seguridad en su entorno de trabajo.

La demanda, que ha seguido un complejo proceso en los tribunales de California, pone de relieve una vez más las controvertidas prácticas de gestión en los proyectos empresariales del rapero.

Los motivos de la condena: Impagos y riesgo físico

El demandante, cuya identidad ha trascendido como parte del equipo que colaboraba en las diversas iniciativas de Ye, basó su acusación en dos pilares fundamentales que el juez ha considerado probados:

Salarios no abonados: La sentencia confirma que West retuvo pagos legítimos por servicios prestados, vulnerando los contratos laborales establecidos.

La sentencia confirma que West retuvo pagos legítimos por servicios prestados, vulnerando los contratos laborales establecidos. Condiciones de trabajo inseguras: El empleado denunció haber sido forzado a realizar tareas en entornos que no cumplían con las normativas mínimas de seguridad, poniendo en riesgo su integridad física.

Un patrón de demandas laborales

Esta sentencia no es un caso aislado. En los últimos años, West se ha enfrentado a una oleada de demandas similares por parte de ex-colaboradores de su marca Yeezy, de la fallida academia Donda Academy y de sus equipos de producción audiovisual.

En la mayoría de estos casos, los trabajadores describen un ambiente de trabajo «caótico» marcado por:

Horarios extenuantes sin compensación por horas extra. Comportamientos erráticos por parte del artista. Incumplimiento sistemático de las leyes laborales del estado de California.

Silencio desde el entorno de «Ye»

Por el momento, ni Kanye West ni su equipo legal han emitido un comunicado oficial tras conocerse el fallo. No obstante, esta indemnización de 140.000 dólares representa una pequeña fracción de las millonarias cifras que el rapero ha perdido en contratos publicitarios (como el de Adidas) tras sus polémicas declaraciones de los últimos años.

Aun así, la sentencia sienta un precedente importante para otros procesos abiertos de ex-empleados que buscan compensaciones por situaciones similares de maltrato laboral bajo el mando del artista.