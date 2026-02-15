El Estadi Ciutat de València acoge este domingo 15 de febrero uno de los derbis más dramáticos de los últimos años. Con ambos equipos bordeando el abismo del descenso, el Levante y el Valencia se juegan mucho más que el orgullo de la ciudad en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

La situación es crítica para los dos conjuntos valencianos. El Levante, penúltimo (19º) con 18 puntos, llega tras caer en San Mamés ante el Athletic (4-2), pero con la esperanza de tener un partido pendiente que podría ser clave. Por su parte, el Valencia marca la frontera con el descenso (17º) con 23 puntos. Los de Rubén Baraja atraviesan un bache tras perder contra el Real Madrid (0-2) y arrastran un lastre preocupante: son uno de los peores visitantes de la categoría, habiendo sumado solo 6 puntos de 33 posibles fuera de casa.

Horario y Fecha: ¿Cuándo se juega el Levante – Valencia?

El derbi valenciano se disputará este domingo 15 de febrero a las 18:30 horas (horario peninsular español). El escenario será el Estadi Ciutat de València, que presentará un ambiente de gala para apoyar a los granotas en este duelo a vida o muerte.

TV y Online: ¿Dónde ver el derbi en directo?

Para seguir el encuentro en directo desde España, la retransmisión oficial corre a cargo de Movistar+:

Televisión: El partido se podrá ver a través del canal LALIGA TV por Movistar+ (dial 54) y en Orange TV (dial 110).

El partido se podrá ver a través del canal (dial 54) y en (dial 110). Online: Los abonados podrán acceder al choque mediante la aplicación oficial de Movistar Plus+ en cualquier dispositivo (móvil, tablet, Smart TV o PC).

Alineaciones probables: Los onces de la resistencia

Tanto Julián Calero como Rubén Baraja buscarán blindar a sus equipos para evitar errores que puedan costar una categoría.

Levante UD: Ryan; Moreno, Elgezabal, De la Fuente, Manu Sánchez; Pablo Martínez, Raghouber, Carlos Álvarez; Iván Romero, Tunde y Etta Yong.

Ryan; Moreno, Elgezabal, De la Fuente, Manu Sánchez; Pablo Martínez, Raghouber, Carlos Álvarez; Iván Romero, Tunde y Etta Yong. Valencia CF: Dimitrievski; Tárrega, Cömert, Unai Núñez; Luis Rioja, Gayá, Ugrinic, Pepelu, Beltrán; Diego López y Hugo Duro.

Las claves del partido: Tensión máxima en Orriols

Una victoria del Levante no solo les daría oxígeno, sino que hundiría al eterno rival en la pelea directa. Para el Valencia, los tres puntos son obligatorios para evitar caer a la zona roja si el Rayo Vallecano puntúa en su respectivo encuentro. La presión ambiental y el rendimiento de los ches lejos de Mestalla marcarán el devenir de este emocionante derbi.