La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada dominical marcada por la ausencia de nubes y una continuidad térmica respecto al sábado. Los termómetros alcanzarán los 16 grados de máxima bajo la influencia de vientos de componente oeste.

Tras una jornada de sábado condicionada por la inestabilidad y los avisos meteorológicos, la ciudad autónoma de Ceuta recupera la calma este domingo, 15 de febrero. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo en la localidad vendrá definido por la estabilidad, ofreciendo un escenario propicio para las actividades al aire libre tras los fenómenos costeros de los días previos.

Predominio de cielos rasos

La previsión para hoy apunta a un escenario despejado en líneas generales. A diferencia de las lloviznas y la nubosidad que protagonizaron el inicio del fin de semana, el sol será el principal protagonista durante las próximas horas. La AEMET no contempla probabilidades de precipitación, lo que descarta cualquier rastro de inestabilidad sobre el cielo ceutí durante este domingo.

Esta mejoría en el estado del cielo coincide con una jornada donde la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente dominical tranquilo en todo el perímetro de la ciudad y su litoral.

Estabilidad en los termómetros

En el apartado de las temperaturas, Ceuta no experimentará variaciones significativas en comparación con los registros obtenidos ayer. Los valores térmicos se mantendrán en un rango moderado, propio de la época invernal en la zona:

• Temperatura máxima: Se situará en los 16 grados, alcanzando su pico en las horas centrales del día.

• Temperatura mínima: Los mercurios descenderán hasta los 10 grados durante la madrugada y el cierre de la jornada.

• Sensación térmica: A pesar de la temperatura real, se espera que la sensación térmica mínima se sitúe en torno a los 11 grados, suavizando ligeramente el impacto del frío matinal.

Régimen de vientos

El viento, que en la jornada anterior motivó la activación de alertas amarillas, aparecerá este domingo con dirección oeste. Aunque su presencia será notable, la tendencia general es de una mayor calma atmosférica en comparación con las rachas de componente noroeste registradas recientemente.

Este flujo de poniente contribuirá a mantener el cielo limpio de nubes y a estabilizar el ambiente costero, marcando el cierre de una semana de contrastes meteorológicos en la ciudad autónoma.