La Guardia Civil ha desarticulado en El Ejido (Almería) una banda de carácter homófobo que utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas a lugares apartados y agredirlas violentamente. La investigación, que continúa abierta, ha llevado a la detención de un joven de 20 años, Youssef D., señalado como presunto cabecilla del grupo y actualmente en prisión provisional sin fianza.

Según el auto judicial de ingreso en prisión, al que ha tenido acceso EFE, la banda actuaba mediante perfiles falsos en la aplicación Grindr, con fotografías robadas a terceros, para ganarse la confianza de hombres a los que citaban en la barriada de Las Norias de Daza. Una vez concertado el encuentro, el supuesto interlocutor desviaba a las víctimas a calles cercanas y poco transitadas, donde eran emboscadas por varios individuos encapuchados.

Las pesquisas apuntan a un grupo organizado de hasta cuatro personas con reparto de funciones para asegurar la indefensión de los afectados. Tras atraer a las víctimas con la promesa de una cita íntima, los agresores las sorprendían en la oscuridad, las golpeaban y les robaban pertenencias, todo ello acompañado de insultos homófobos y amenazas de muerte.

Uno de los episodios investigados tuvo lugar la noche del 31 de diciembre de 2025, cuando un hombre fue atacado por cuatro encapuchados que lo persiguieron, derribaron y golpearon. Según el relato judicial, los agresores profirieron insultos homófobos y uno de ellos llegó a morder a la víctima en la mano para arrebatarle el teléfono móvil. El patrón se repitió en otras agresiones ocurridas el 19 y el 23 de enero, en las que participaron varios individuos y en las que el ahora detenido habría actuado como líder del grupo.

El Juzgado de Instrucción de El Ejido ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de Youssef D. al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva, así como la posible existencia de más implicados. La operación, denominada ‘URGI 26 ROLO’, continúa en marcha para localizar y detener al resto de integrantes de la banda.

La Guardia Civil investiga los hechos como presuntos delitos de odio, robo con violencia y lesiones, después de que las citas concertadas a través de internet fueran utilizadas como cebo para perpetrar agresiones motivadas por la orientación sexual de las víctimas.