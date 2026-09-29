La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que el martes 29 de septiembre estará marcado por la inestabilidad en varias zonas de España. La presencia de restos de aire frío en altura favorecerá la aparición de chubascos y tormentas fuertes en el nordeste, con especial incidencia en Cataluña, donde se esperan precipitaciones muy fuertes o puntualmente torrenciales y granizo de gran tamaño.

Lee tambien: El otoño astronómico comienza con temperaturas veraniegas en España

Las tormentas más intensas se concentrarán en el litoral y prelitoral catalán, con posibles acumulaciones importantes y la posibilidad de trombas marinas o pequeños tornados cerca de la costa. Durante la tarde, un frente atlántico avanzará desde el oeste, dejando lluvias en gran parte de la Península.

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico y el extremo sur, mientras que descenderán en Galicia y el nordeste. En el sur, Córdoba y Murcia alcanzarán los 33 grados, y Sevilla llegará a 32. En el este, Alicante alcanzará los 30 grados, mientras que en Baleares, Palma tendrá una máxima de 30 grados.

Durante la primera mitad del día, se esperan chubascos y tormentas en el nordeste, especialmente en Cataluña, con precipitaciones que podrían ser muy fuertes y granizo aislado de más de dos centímetros. Por la tarde, el frente atlántico cubrirá de nubes la Península, afectando especialmente a Galicia y las zonas occidentales de las cadenas montañosas del norte.

Las mínimas descenderán en el centro y apenas cambiarán en el resto, con un ascenso en Canarias. En el interior peninsular, el viento será moderado de componente sur, mientras que en Galicia podría alcanzar intensidad fuerte. En Canarias, se espera viento flojo de componente este.