La Policía Nacional ha detenido a 105 personas en Andalucía y Canarias durante las dos fases de la operación ‘Sombra Negra’, destinada a desarticular una compleja red logística vinculada al narcotráfico en el Atlántico. La organización llegó a mover hasta 57 toneladas de cocaína, según las investigaciones.

El operativo, centrado en el Campo de Gibraltar, permitió descubrir que los miembros de la red utilizaban comunicaciones encriptadas y tecnología avanzada que les facilitaba operar incluso durante la noche.

Asimismo, las autoridades constataron que la organización llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos durante un alijo de droga, en un intento por silenciar cualquier posible vinculación con las actividades delictivas.