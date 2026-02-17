Protesta y exigencias
Diez mujeres —cuatro esposas, tres familiares, dos hijas y una madre— mantienen una huelga de hambre frente al Centro de Control y Resguardo Zona 7 en Caracas, donde la Policía Nacional Bolivariana (PNB) custodia a presos políticos del chavismo. La protesta comenzó el sábado tras el incumplimiento de la promesa de aprobar la Ley de Amnistía que liberaría a todos los presos.
Yessy Orozco, hija del diputado Fernando Orozco y hermana de un detenido, declaró:
«Ya basta de tanta burla, chantaje y manipulación. Todos los presos políticos libres ya, y con libertad plena. Cumpla su promesa, Jorge Rodríguez.»
Condiciones de los huelguistas
- Las mujeres sufren condiciones físicas muy precarias, con desmayos y necesidad de sueros intravenosos.
- Agentes de la PNB hostigan y amenazan con detenciones a quienes persisten en la protesta.
- Al menos tres presos dentro de la cárcel presentan también condiciones de salud alarmantes.
Contexto político
- Los presos militares y policiales son los más afectados, especialmente en Ramo Verde, Rodeo 1 y Zona 7, según el Foro Penal.
- La Ley de Amnistía que prepara el chavismo tiene deficiencias y trampas, limitando la libertad plena y dejando en manos del mismo régimen decidir quién queda libre.
- Dirigentes de la oposición, como Delsa Solórzano, han criticado que la ley no garantiza justicia ni una verdadera transición, y sigue persiguiendo a líderes opositores y exiliados.
Reacciones y seguimiento
- El diputado Edmundo González Urrutia destacó que la protesta es un acto de desesperación desde el dolor y la angustia, reclamando decisiones efectivas del régimen.
- Andrés Velásquez subrayó que la dictadura mantiene a los militares y policías encarcelados en condiciones de aislamiento y tortura, fuera de cualquier proceso de excarcelación.
- Se espera que el proceso legislativo sobre la Ley de Amnistía se recupere después del Carnaval, pero con posibles restricciones que afecten a los presos más críticos para el régimen.