Protesta y exigencias

Diez mujeres —cuatro esposas, tres familiares, dos hijas y una madre— mantienen una huelga de hambre frente al Centro de Control y Resguardo Zona 7 en Caracas, donde la Policía Nacional Bolivariana (PNB) custodia a presos políticos del chavismo. La protesta comenzó el sábado tras el incumplimiento de la promesa de aprobar la Ley de Amnistía que liberaría a todos los presos.

Yessy Orozco, hija del diputado Fernando Orozco y hermana de un detenido, declaró:

«Ya basta de tanta burla, chantaje y manipulación. Todos los presos políticos libres ya, y con libertad plena. Cumpla su promesa, Jorge Rodríguez.»

Condiciones de los huelguistas

Las mujeres sufren condiciones físicas muy precarias , con desmayos y necesidad de sueros intravenosos.

, con desmayos y necesidad de sueros intravenosos. Agentes de la PNB hostigan y amenazan con detenciones a quienes persisten en la protesta.

con detenciones a quienes persisten en la protesta. Al menos tres presos dentro de la cárcel presentan también condiciones de salud alarmantes.

Contexto político

Los presos militares y policiales son los más afectados, especialmente en Ramo Verde, Rodeo 1 y Zona 7 , según el Foro Penal.

, según el Foro Penal. La Ley de Amnistía que prepara el chavismo tiene deficiencias y trampas , limitando la libertad plena y dejando en manos del mismo régimen decidir quién queda libre.

, limitando la libertad plena y dejando en manos del mismo régimen decidir quién queda libre. Dirigentes de la oposición, como Delsa Solórzano, han criticado que la ley no garantiza justicia ni una verdadera transición, y sigue persiguiendo a líderes opositores y exiliados.

Reacciones y seguimiento