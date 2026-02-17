Un espectáculo visto por más de 1.000 millones de personas

Cada Año Nuevo Chino, la Chunwan, la Gala del Festival de Primavera de CCTV, se convierte en el mayor ritual mediático del mundo. Este 2026, la transmisión recibió el Año del Caballo de Fuego tras despedir el Año de la Serpiente de Madera, con actuaciones que combinan tecnología, tradición y patriotismo. La audiencia supera los 1.000 millones de espectadores, haciendo de este show un fenómeno global comparable al espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl.

Robots y tecnología al servicio del arte

Los humanoides fueron protagonistas destacados:

Realizaron danza tradicional , monólogos , volteretas y duelos con espadas .

, , y . Se integraron en un baile multitudinario junto a bailarines vestidos de rojo y dorado, símbolos de prosperidad.

junto a bailarines vestidos de rojo y dorado, símbolos de prosperidad. Su participación subraya los avances de China en robótica e inteligencia artificial, mezclando modernidad con tradiciones centenarias.

Diversidad cultural y entretenimiento

La gala presentó un mosaico de géneros:

Canciones patrióticas interpretadas por estrellas consolidadas.

interpretadas por estrellas consolidadas. Acrobacias , magia, ópera tradicional y xiangsheng (monólogos satíricos).

, magia, ópera tradicional y xiangsheng (monólogos satíricos). Números de danza que evocan minorías étnicas .

. Una mezcla final de flamenco con bailes chinos de distintas etnias.

Los sketches humorísticos abordaron con sutileza temas como:

Precios de la vivienda.

Presión laboral.

Brecha generacional.

Más que entretenimiento: un ritual nacional

La gala refleja la narrativa oficial: unidad, prosperidad y armonía. La producción alterna planos del público con escenas de familias en distintos puntos del país, creando un mapa emocional que sincroniza millones de hogares:

Se incluyen actuaciones internacionales, como Lionel Richie y Jackie Chan interpretando We Are The World .

interpretando . CGTN, la cadena internacional, produce versiones en inglés y español, con presentadores y robots propios.

Tradición y superstición en casa

En paralelo, las familias celebran siguiendo costumbres milenarias:

Cena con numerosos platos, desde dumplings caseros hasta panceta picante y albóndigas gigantes.

hasta panceta picante y albóndigas gigantes. Dumplings con monedas como augurio de buena suerte.

Hongbao: sobres rojos con dinero cuidadosamente elegido.

Brindis y fuegos artificiales para espantar a Nián, el demonio de la leyenda.

Primer día del Año del Caballo de Fuego