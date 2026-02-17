Jesse Jackson, histórico líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 84 años, según informó NBC. Colaborador cercano de Martin Luther King Jr., participó activamente en la lucha por la igualdad racial en los años sesenta y posteriormente fundó la Rainbow PUSH Coalition, organización dedicada a la justicia social y la participación política de minorías.
Candidaturas presidenciales
Jackson se presentó como precandidato presidencial por el Partido Demócrata en 1984 y 1988, convirtiéndose en uno de los primeros afroamericanos en aspirar con opciones reales a la nominación de un gran partido. En su discurso de 1984 proclamó:
«Mi electorado son los desesperados, los condenados, los desheredados, los ignorados, los despreciados.»
En 1988 destacó con su mensaje sobre la «base común», exhortando a la unidad de estadounidenses de todas las ideologías:
«El ala izquierda, el ala derecha (…), se necesitan dos alas para volar.»
Activismo internacional
- Actuó como mediador y enviado especial en conflictos internacionales.
- Luchó contra el apartheid en Sudáfrica y fue emisario del presidente Bill Clinton en varios países africanos.
- Negoció liberaciones de rehenes y prisioneros de guerra en Siria, Belgrado e Irak.
Controversias
- En 1984 utilizó un término antisemita para referirse a Nueva York.
- Defendió a Michael Jackson durante su juicio por abuso sexual en 2005.
- En 2005 mostró cercanía con el presidente venezolano Hugo Chávez.
Últimos años
En 2017 anunció que padecía Parkinson, limitando sus apariciones públicas. A lo largo de su vida, Jackson fue una voz influyente en justicia social, derechos civiles y participación política, acompañando momentos históricos como la elección de Barack Obama y la familia de George Floyd tras el veredicto de culpabilidad del policía Derek Chauvin.
Legado
Su hijo declaró:
«Nuestro padre fue un líder al servicio de los demás, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los olvidados en todo el mundo.»
Jackson deja un legado de lucha por la igualdad, derechos civiles y participación política, siendo una de las figuras más influyentes de Estados Unidos en los últimos 50 años.