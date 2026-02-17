Jesse Jackson, histórico líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 84 años, según informó NBC. Colaborador cercano de Martin Luther King Jr., participó activamente en la lucha por la igualdad racial en los años sesenta y posteriormente fundó la Rainbow PUSH Coalition, organización dedicada a la justicia social y la participación política de minorías.

Candidaturas presidenciales

Jackson se presentó como precandidato presidencial por el Partido Demócrata en 1984 y 1988, convirtiéndose en uno de los primeros afroamericanos en aspirar con opciones reales a la nominación de un gran partido. En su discurso de 1984 proclamó:

«Mi electorado son los desesperados, los condenados, los desheredados, los ignorados, los despreciados.»

En 1988 destacó con su mensaje sobre la «base común», exhortando a la unidad de estadounidenses de todas las ideologías:

«El ala izquierda, el ala derecha (…), se necesitan dos alas para volar.»

Activismo internacional

Actuó como mediador y enviado especial en conflictos internacionales.

Luchó contra el apartheid en Sudáfrica y fue emisario del presidente Bill Clinton en varios países africanos.

Negoció liberaciones de rehenes y prisioneros de guerra en Siria, Belgrado e Irak.

Controversias

En 1984 utilizó un término antisemita para referirse a Nueva York.

Defendió a Michael Jackson durante su juicio por abuso sexual en 2005.

En 2005 mostró cercanía con el presidente venezolano Hugo Chávez.

Últimos años

En 2017 anunció que padecía Parkinson, limitando sus apariciones públicas. A lo largo de su vida, Jackson fue una voz influyente en justicia social, derechos civiles y participación política, acompañando momentos históricos como la elección de Barack Obama y la familia de George Floyd tras el veredicto de culpabilidad del policía Derek Chauvin.

Legado

Su hijo declaró:

«Nuestro padre fue un líder al servicio de los demás, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los olvidados en todo el mundo.»

Jackson deja un legado de lucha por la igualdad, derechos civiles y participación política, siendo una de las figuras más influyentes de Estados Unidos en los últimos 50 años.