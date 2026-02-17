Detalles del ataque
Horas antes de la nueva ronda de negociaciones de paz en Ginebra entre emisarios de Moscú, Kiev y Washington, Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania:
- 29 misiles de diversos tipos, incluidos balísticos.
- 396 drones.
La Fuerza Aérea ucraniana informó que se trató de un ataque deliberadamente calculado para causar el mayor daño posible al sector energético del país.
Impacto y daños
- 12 regiones ucranianas fueron afectadas.
- En Odesa, decenas de miles de personas quedaron sin calefacción ni agua.
- Más de 10 edificios residenciales y infraestructura ferroviaria sufrieron daños.
- Se reportaron 9 heridos, incluidos niños.
Respuesta y recuperación
El presidente Volodímir Zelenski informó que las labores de rescate y reparación continúan, y que todos los servicios necesarios están trabajando para restablecer suministros básicos y atención a los afectados.