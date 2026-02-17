Detalles del ataque

Horas antes de la nueva ronda de negociaciones de paz en Ginebra entre emisarios de Moscú, Kiev y Washington, Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania:

29 misiles de diversos tipos, incluidos balísticos.

de diversos tipos, incluidos balísticos. 396 drones.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que se trató de un ataque deliberadamente calculado para causar el mayor daño posible al sector energético del país.

Impacto y daños

12 regiones ucranianas fueron afectadas.

ucranianas fueron afectadas. En Odesa , decenas de miles de personas quedaron sin calefacción ni agua.

, decenas de miles de personas quedaron sin calefacción ni agua. Más de 10 edificios residenciales y infraestructura ferroviaria sufrieron daños.

y sufrieron daños. Se reportaron 9 heridos, incluidos niños.

Respuesta y recuperación

El presidente Volodímir Zelenski informó que las labores de rescate y reparación continúan, y que todos los servicios necesarios están trabajando para restablecer suministros básicos y atención a los afectados.