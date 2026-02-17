Un golpe al liderato del Barça
El Girona FC se impuso este lunes por 2-1 al FC Barcelona en el Estadio Municipal de Montilivi, provocando un duro revés para los de Xavi Flick, que perdieron la oportunidad de recuperar el liderato de LaLiga EA Sports 2025-26.
Desarrollo del partido
- Barcelona se adelantó gracias al gol de Pau Cubarsí en el minuto 58.
- Girona respondió con fuerza: Thomas Lemar igualó al 61′ y Fran Beltrán anotó el gol definitivo al 85′, en una jugada que generó polémica por la intervención del árbitro.
- El portero del Barça, Joan García, realizó paradas decisivas, pero no pudo evitar la derrota.
Momentos clave y polémicas
- Lamine Yaml, del Barcelona, falló un penalti crucial, lo que agravó la frustración culé.
- La presión en el centro del campo y la juventud del equipo azulgrana dificultaron la lectura del partido en los momentos críticos.
- Girona mostró un gran dinamismo con los cambios de Fran Beltrán y Joel Roca, que desequilibraron al conjunto visitante.
Reacciones y consecuencias
- El vestuario del Girona celebró con euforia la victoria, consolidando la confianza del equipo en una temporada histórica.
- Por su parte, Xavi Flick mostró su frustración con las decisiones arbitrales y el rendimiento de algunos jugadores en momentos decisivos.
- Con este resultado, el Barcelona se mantiene en la lucha por LaLiga, pero pierde terreno frente al líder.