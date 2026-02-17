Según los diarios portugueses A Bola y Récord, el Benfica ha mostrado preocupación por la designación arbitral para el partido de esta noche. El colegiado será François Letexier.

Antecedentes con este árbitro

Real Madrid : 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Benfica: 2 victorias y 1 derrota.

Preocupaciones del club

Los medios lusos apuntan que desde el Benfica se cuestionan si la elección de Letexier podría ser una forma de presión para influir en el desarrollo del partido, generando inquietud en el club antes del enfrentamiento.