Álvaro Serrano se encierra en solitario en Las Ventas para consagrar la penúltima tarde de la Feria de Otoño

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El novillero madrileño afronta en solitario seis astados de distintas ganaderías en el coso de la calle Alcalá, en un festejo retransmitido por Telemadrid a partir de las 17:30 horas dentro de la recta final del abono capitalino.

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La Monumental de Las Ventas afronta este sábado, 10 de octubre, la recta final de la Feria de Otoño 2026. El ciclo madrileño, que se extenderá hasta el festivo del 12 de octubre, vive una de sus citas más esperadas con la encerrona en solitario del novillero Álvaro Serrano. El joven diestro saltará al ruedo del coso madrileño a partir de las 17:30 horas para despachar seis ejemplares pertenecientes a los hierros de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta.

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El festejo supone un hito de máxima exigencia para el torero en la plaza que mide la jerarquía de la temporada. Tras el éxito de la final del certamen ‘Camino hacia Las Ventas’ celebrada en la jornada del viernes, los tendidos de la calle Alcalá volverán a registrar un ambiente multitudinario. El ciclo de este año ha concitado una masiva afluencia de aficionados, con una previsión global que roza los 180.000 espectadores a lo largo de sus ocho festejos programados (cinco corridas de toros y tres novilladas picadas), habiéndose colgado ya el cartel de «no hay billetes» para la corrida de la Hispanidad.

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Remate de abono de máxima expectativa e interés televisivo

La jornada taurina de este sábado se podrá seguir en directo en televisión de forma abierta y gratuita a través de las cámaras de Telemadrid. La televisión pública autonómica emitirá la retransmisión no solo para la Comunidad de Madrid, sino también de forma global en directo vía streaming a través de su plataforma digital TLMad+, su sitio web oficial y en los diales habilitados en Movistar+ y Orange TV. La cobertura del ente madrileño se prolongará durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre.

Tras la actuación en solitario de Álvaro Serrano, la Feria de Otoño encarará sus dos últimas jornadas de abono:

Domingo, 11 de octubre (17:30 h): Mano a mano entre Antonio Ferrera y Román frente a toros de la ganadería de Adolfo Martín.

Mano a mano entre Antonio Ferrera y Román frente a toros de la ganadería de Adolfo Martín. Lunes, 12 de octubre (17:30 h – Día de la Hispanidad): Toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, quien confirmará su alternativa en el coso madrileño.

Con localidades que oscilan entre los 8 y los 110 euros en taquilla para los festejos con disponibilidad, Las Ventas echa el cierre a la temporada taurina de la capital consolidando un ciclo cuya estructura original se remonta a 1962 y que desde 1981 se ha celebrado ininterrumpidamente como la cita de referencia del otoño taurino.