En un giro pragmático —y algo surrealista— de la diplomacia internacional, los negociadores ucranianos han puesto sobre la mesa el concepto de «Donnylandia» (Donnyland). Esta propuesta busca utilizar la vanidad del presidente estadounidense, Donald Trump, como una herramienta para garantizar la seguridad de los territorios en disputa frente a Rusia.

¿En qué consiste «Donnylandia»?

El término es un juego de palabras que combina Donbás, el diminutivo «Donny» (por Donald Trump) y la terminación de Disneylandia. No se trata solo de un nombre, sino de una estructura política y económica específica:

Ubicación: Una franja de aproximadamente 80 km de largo por 64 km de ancho en el Donbás, zona que Rusia aún no controla totalmente.

Una franja de aproximadamente en el Donbás, zona que Rusia aún no controla totalmente. Población: Entre 100.000 y 190.000 habitantes , en un área devastada por el colapso industrial y minero.

Entre , en un área devastada por el colapso industrial y minero. Estatus: Un microestado semiautónomo bajo el «modelo de Mónaco». Sería una zona económica libre o desmilitarizada donde ni Moscú ni Kiev tendrían dominio absoluto.

Los Pilares de la Propuesta

Elemento Descripción El Factor Ego Presentar la zona como un logro personal de Trump para que este presione a Rusia a flexibilizar su postura. Efecto Disuasorio Al llevar la «marca» de Trump, Ucrania cree que Rusia se lo pensaría dos veces antes de intentar una nueva invasión de ese territorio. Simbología Se informa que los negociadores incluso diseñaron una bandera verde y dorada y un himno compuesto con inteligencia artificial (ChatGPT). Zona Desmilitarizada El objetivo es evitar que la zona sea patrullada por la policía rusa, algo que el Kremlin exige pero Kiev rechaza.

Contexto y Obstáculos actuales

Pese a lo llamativo del nombre, la viabilidad de la propuesta enfrenta retos significativos:

Distracción en Oriente Medio: Las fuentes indican que las conversaciones sobre Ucrania han pasado a un segundo plano debido al conflicto actual con Irán. Liderazgo de EE. UU.: La delegación estadounidense, encabezada por Jared Kushner y Steve Witkoff, espera avances concretos en puntos clave antes de comprometerse con este modelo. El «Modelo de Mónaco»: Aunque «Donnylandia» es el nombre usado en conversaciones, el término técnico «modelo de Mónaco» es el que ya aparece en borradores formales del tratado de paz.