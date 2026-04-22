El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha irrumpido en el debate sobre la gestión de servicios públicos con un mensaje directo hacia los barones más influyentes del Partido Popular. En una entrevista concedida este miércoles a Antena 3, Abascal ha «agradecido» irónicamente a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno que rechacen el principio de prioridad nacional, asegurando que esta postura clarifica el panorama electoral para los ciudadanos.

Claridad ante las urnas

Para el líder de Vox, el rechazo de los presidentes de Madrid y Andalucía a dar preeminencia a los españoles en las ayudas sociales es una señal de alerta para los votantes ante las próximas citas electorales (las autonómicas andaluzas del 17 de mayo y las madrileñas del próximo año).

Abascal sostiene que, si el PP gobierna en solitario, se mantendrá lo que él denomina como «discriminación» de los nacionales. Según su tesis:

Los españoles con «arraigo» (familiares que pueden prestar auxilio) quedan fuera de las ayudas.

Los extranjeros acceden a estos recursos de forma prioritaria, «engrosando las listas de los servicios sociales» en lugar de incorporarse al mercado laboral.

El choque de modelos: PP vs. Vox

La noticia subraya la brecha estratégica entre las dos formaciones de derecha en España. Mientras el PP de Ayuso y Moreno se distancia de medidas que podrían chocar con el marco legal actual, Vox redobla su apuesta por el proteccionismo nacional.

«Los españoles hoy están discriminados. Cuando un nacional necesitado va a solicitar una ayuda, se encuentra con que se la dan a un extranjero», afirmó Abascal durante la entrevista.

Comparativa de posturas

Líder Político Postura sobre la «Prioridad Nacional» Argumento Principal Santiago Abascal (Vox) A favor Los españoles están discriminados frente a extranjeros en vivienda y servicios. Díaz Ayuso / Juanma Moreno (PP) En contra Apuestan por la gestión actual y rechazan el principio de exclusión por nacionalidad.

Este cruce de declaraciones llega en un momento de máxima tensión, justo cuando el modelo de coalición en Extremadura —donde sí se ha aceptado este principio— ha puesto a prueba la cohesión de los discursos territoriales del Partido Popular.