Claudio Domenicali, CEO de la marca italiana, pide optimismo ante el empuje de Aprilia y confía en que el GP de España sea el punto de inflexión para el vigente campeón.

En el mundo de MotoGP, la memoria suele ser corta y el juicio, inmediato. Tras un inicio de temporada donde Marc Márquez ha estado bajo la lupa, la cúpula de Ducati ha decidido dar un golpe sobre la mesa para reafirmar su fe en el piloto español. Claudio Domenicali, CEO de la firma de Borgo Panigale, ha lanzado un mensaje de calma y ambición: «Marc todavía puede darnos muchísimo».

Un inicio condicionado por el invierno

A pesar de ser el vigente campeón, el camino de Márquez con la Desmosedici en este 2026 no ha sido un camino de rosas. Con solo una victoria al esprint en Brasil y algunos errores que han lastrado su casillero de puntos, las dudas externas han empezado a florecer. Sin embargo, Domenicali tiene clara la raíz del problema:

Secuelas físicas: El «feo accidente» a finales del año pasado limitó su preparación invernal.

El «feo accidente» a finales del año pasado limitó su preparación invernal. Falta de rodaje: La falta de entrenamientos previos ha condicionado su adaptación total a la moto en estas primeras carreras.

La falta de entrenamientos previos ha condicionado su adaptación total a la moto en estas primeras carreras. Estado de forma: «Quizá todavía no está al cien por cien», admite el directivo, aunque subraya que su «talento de locos» y su «hambre extraordinario» compensarán el bache.

El «Derbi Italiano» contra Aprilia

La irrupción de Aprilia como un rival incómodo ha agitado el Mundial. Lejos de mostrarse preocupado, Domenicali celebra la competitividad de los de Noale, calificándolo como un «bonito derbi italiano».

«Es la salsa de la competición que, tarde o temprano, alguno llegue y vaya más fuerte que tú. Ahora se trata de que nosotros, nuestros pilotos y el equipo, volvamos a donde estábamos antes», afirmó el mandatario en Corriere Romagna.

Jerez: El escenario de la reacción

Todas las miradas apuntan ahora al GP de España. Tanto Gigi Dall’Igna como el propio Domenicali esperan que la cita en Jerez sea el escenario donde Márquez reaparezca al 100%. No están solos en esta lectura; incluso sus rivales mantienen la guardia alta. Massimo Rivola (CEO de Aprilia) lo tiene claro: «Cuando Márquez es tu rival, sabes que se recuperará».

Por su parte, su hermano Álex Márquez destaca la inteligencia táctica de Marc: «Está gestionando los puntos de una manera muy buena. Lo importante es no perder el tren cuando sufres».

Ducati no solo confía en la técnica, sino en la mística de un nonacampeón que, pese a los contratiempos, sigue siendo la piedra angular del proyecto para revalidar la corona mundial.