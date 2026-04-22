El futuro de Robert Lewandowski parece alejarse de Barcelona. Según informes desde Italia, la Juventus de Turín ya ha movido ficha para hacerse con los servicios del delantero polaco, cuyo contrato con la entidad azulgrana expira el próximo 30 de junio.

Incertidumbre en Barcelona

A pesar de ser la referencia ofensiva del equipo, la renovación de Lewandowski con el FC Barcelona se encuentra en un punto muerto. Las posturas entre el club y el jugador no terminan de alinearse, principalmente debido a las exigencias económicas y la duración del nuevo contrato. Ante esta falta de acuerdo, su agente, el influyente Pini Zahavi, ha comenzado a explorar activamente el mercado europeo en busca de un destino que cumpla con las expectativas del «9».

La oferta de la ‘Vecchia Signora’

Desde Turín, el diario Tuttosport asegura que la Juventus es el club más decidido a aprovechar esta oportunidad de mercado. La directiva bianconera tiene prevista una reunión inminente con Zahavi para poner sobre la mesa una propuesta formal:

Sueldo base: 6 millones de euros netos por temporada.

6 millones de euros netos por temporada. Variables: Un paquete de bonus por objetivos (goles y títulos) que elevarían considerablemente esa cifra.

Luciano Spalletti, actual técnico de la Juve, vería en Lewandowski al líder veterano ideal para comandar su ataque, especialmente ante la posible reestructuración de la plantilla italiana este verano.

El Milan, al acecho pero con dudas

La Juventus no es el único equipo de la Serie A que sigue de cerca al polaco. El AC Milan también ha mostrado interés en el goleador para reforzar su delantera. Sin embargo, según la prensa italiana, el perfil de Lewandowski no genera el mismo consenso absoluto en San Siro que en Turín, donde con