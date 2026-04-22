En una jornada marcada por la tensión ideológica y el giro hacia la derecha en la región, María Guardiola (PP) ha sido investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura. La candidata popular ha logrado la mayoría absoluta gracias a los 11 votos de Vox, tras sellar un acuerdo de coalición que entrega a la formación de Santiago Abascal cuotas de poder en el Ejecutivo y un polémico eje programático.

El eje de la discordia: La «Prioridad Nacional»

El punto central que ha encendido el debate parlamentario es la implementación de la «prioridad nacional». Esta medida pretende que los ciudadanos españoles tengan preeminencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos dentro de la comunidad autónoma.

La postura de Vox: Óscar Arturo Fernández Calle, líder de la formación en la región, fue tajante al defender esta cláusula: «Llamamos a las cosas por su nombre: prioridad nacional. Nadie de fuera por delante de un español».

Óscar Arturo Fernández Calle, líder de la formación en la región, fue tajante al defender esta cláusula: «Llamamos a las cosas por su nombre: prioridad nacional. Nadie de fuera por delante de un español». La defensa de Guardiola: La ya presidenta evitó las disculpas por su alianza con la derecha radical, afirmando que no pedirá perdón por gobernar con quienes representan a una parte importante de la sociedad extremeña.

Una oposición frontal: «Ni legal ni humana»

Desde la bancada de la izquierda, las críticas no se hicieron esperar, calificando el acuerdo no solo de retroceso social, sino de posible ilegalidad constitucional.

«Ni ustedes ni nadie pueden dificultar o prohibir el acceso a la educación o la sanidad a ninguna de las personas que vivan en España. La prioridad nacional ni es legal ni es humana», sentenció Piedad Álvarez, portavoz del PSOE.

Por su parte, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) elevó el tono de la confrontación al dirigirse directamente a la presidenta popular con un juego de palabras punzante: «Repita conmigo, señora Guardiola, prioridad nazi-onal».

Puntos clave del acuerdo PP-Vox

Medida Descripción Entrada en el Gobierno Vox ocupará consejerías dentro del nuevo organigrama de la Junta. Prioridad Nacional Preeminencia de españoles en el acceso a servicios y ayudas públicas. Mayoría Absoluta El bloque de la derecha suma los apoyos necesarios para una legislatura estable.

Con este nombramiento, Extremadura inicia una nueva etapa política donde la gestión de la inmigración y los servicios públicos estarán bajo la lupa de la legalidad vigente y la presión constante de una oposición que ya anuncia una batalla institucional.