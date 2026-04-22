La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha confirmado la interceptación y captura de dos embarcaciones comerciales en esta vía estratégica, alegando infracciones graves contra la seguridad marítima.

Detalles de la Operación

Fecha: Miércoles, 22 de abril de 2026.

Miércoles, 22 de abril de 2026. Ubicación: Estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito del 20% del petróleo mundial .

Estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito del . Buques implicados: 1. MSC Francesca: Identificado por Teherán como un buque con presuntos vínculos con el «régimen sionista» (Israel). 2. Epaminondas: Un carguero que, según informes británicos (UKMTO), habría recibido disparos antes de su captura.

1. Identificado por Teherán como un buque con presuntos vínculos con el «régimen sionista» (Israel). 2. Un carguero que, según informes británicos (UKMTO), habría recibido disparos antes de su captura. Estado actual: Ambos navíos han sido escoltados a aguas territoriales iraníes para la inspección de su carga y documentación.

Justificación de Irán

La Marina de la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado oficial fundamentando sus acciones en tres puntos principales:

Falta de permisos: Operar en la zona sin las autorizaciones necesarias exigidas por Teherán. Manipulación de sistemas: Acusan a las tripulaciones de alterar sus sistemas de navegación para intentar cruzar el estrecho de forma encubierta. Seguridad Marítima: El IRGC ha reiterado que cualquier alteración del orden en el estrecho es una «línea roja» y que actuarán de forma «decisiva» contra cualquier violación de sus normas.

Contexto Geopolítico

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una escalada de tensión que ha afectado gravemente al comercio internacional en las últimas semanas:

Bloqueos cruzados: Irán reimpuso restricciones de tráfico tras denunciar bloqueos estadounidenses a sus propios buques.

Irán reimpuso restricciones de tráfico tras denunciar bloqueos estadounidenses a sus propios buques. Advertencias previas: A principios de abril, Irán ya había advertido que el estrecho «nunca volvería a ser lo que era» para EE. UU. e Israel.

A principios de abril, Irán ya había advertido que el estrecho «nunca volvería a ser lo que era» para EE. UU. e Israel. Impacto económico: La inestabilidad en Ormuz suele provocar fluctuaciones inmediatas en el precio del petróleo y en los seguros de transporte marítimo.