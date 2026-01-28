Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras el derrumbe esta mañana de una casa de dos plantas en la calle Major de Vilanova de Bellpuig, según informaron los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Al menos dos de los afectados quedaron atrapados entre los escombros, siendo rescatados por los equipos de bomberos. En las labores de rescate participan 16 unidades del cuerpo, incluyendo la unidad canina.

El SEM atendió a las cuatro personas heridas, trasladando a los dos graves y a los dos con lesiones leves al Centro de Urgencias de Atención Primaria de Mollerussa. Además, se movilizaron cuatro ambulancias y un equipo de psicólogos para apoyar a los afectados.

Las autoridades investigan las causas del derrumbe mientras continúan las tareas de seguridad y revisión del resto de la estructura.