El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa defiende el contundente 3-0 de la ida, con un triplete de Fede Valverde, ante un conjunto ‘citizen’ que se aferra a sus opciones en casa.

La UEFA Champions League 2025/2026 vive este martes, 17 de marzo, uno de sus episodios más trepidantes. El Etihad Stadium será el escenario del encuentro de vuelta de los octavos de final entre el Manchester City y el Real Madrid. La eliminatoria llega a territorio inglés con una ventaja significativa para el conjunto blanco, que logró un 3-0 en la ida disputada en el Santiago Bernabéu, gracias a una actuación estelar de Fede Valverde.

La solidez blanca ante la urgencia de Guardiola

El Real Madrid afronta el choque con la moral reforzada tras su victoria liguera frente al Elche (4-1). El equipo que dirige Álvaro Arbeloa, segundo en la tabla con 66 puntos, mantiene la presión sobre el FC Barcelona en la carrera por el título doméstico. A pesar de las bajas confirmadas de David Alaba, Raúl Asencio, Eder Militao y la grave lesión de ligamento cruzado de Rodrygo Goes, el bloque madridista ha demostrado una gran capacidad de superación.

La gran incógnita sigue siendo Kylian Mbappé. El astro francés, ausente en la ida, es duda para el duelo de vuelta, una baja que obligaría al cuerpo técnico a reorganizar su línea ofensiva. Pese a las ausencias, el protagonismo recaerá sobre un Vinicius Junior en estado de gracia y una zaga apuntalada por nombres como Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola se encuentra ante una situación límite. Tras el tropiezo en la Premier League ante el West Ham (1-1) y la clara derrota sufrida en España, el conjunto ‘citizen’ se ve obligado a protagonizar una remontada épica si desea seguir vivo en la máxima competición continental.

Horario y dónde ver el partido

El decisivo choque entre el Manchester City y el Real Madrid se disputará este martes, 17 de marzo, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español).

Para los espectadores en España, la retransmisión oficial del encuentro estará disponible a través de la plataforma Movistar Plus+. Los canales habilitados para el seguimiento en directo son: