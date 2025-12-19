La llegada del invierno astronómico este domingo vendrá acompañada de un cambio radical en el tiempo. Una sucesión de frentes atlánticos barrerá la Península este fin de semana, provocando un acusado descenso de las temperaturas y precipitaciones generalizadas. Lo más significativo será el desplome de la cota de nieve, que podría situarse entre los 700 y 800 metros, llevando los copos a capitales de la meseta norte y zonas del interior oriental de Castilla y León.

Sábado: Lluvias fuertes y primeras nevadas

La inestabilidad comenzará a intensificarse el sábado con la entrada de un nuevo frente. Se esperan chubascos repartidos por casi todo el territorio, que serán especialmente intensos en Galicia, Cataluña y Baleares, donde se podrían superar los 30 l/m².

En la mitad norte, la cota de nieve bajará hasta los 800-900 metros, afectando no solo a los sistemas montañosos sino también a zonas de la meseta próximas a las cordilleras. Las temperaturas diurnas empezarán a resentirse, marcando el inicio de un fin de semana gélido.

Domingo: El pico del frío y nieve en la meseta

El domingo, coincidiendo con el solsticio de invierno, una borrasca más activa traerá lluvias a prácticamente todo el país, siendo más abundantes en Andalucía, Pirineos y el noroeste. Sin embargo, el protagonista será el frío intenso:

• Cotas de nieve: Bajará hasta los 700-800 metros en el noroeste y rondará los 1.000 metros en el resto de la Península. Esto abre la posibilidad de ver nieve en capitales de provincia de Castilla y León.

• Temperaturas: Se esperan máximas muy bajas, por debajo de los 6°C en gran parte de la meseta norte y sin superar los 8°C en la zona centro. Las heladas serán generalizadas en el interior de la mitad norte.

Lunes: Lluvia y heladas severas

El inicio de la semana mantendrá la tónica inestable. La cota de nieve podría caer incluso hasta los 500-800 metros en el norte durante las primeras horas del lunes, para subir ligeramente a lo largo del día. Ciudades como León, Palencia o Ávila registrarán mínimas de entre 4°C y 5°C bajo cero, con un ambiente puramente invernal. En el Mediterráneo, ciudades como Valencia o Barcelona verán caer sus máximas hasta los 13°C.

Recomendaciones para el tráfico

Ante este escenario de nieve en cotas bajas y heladas nocturnas, se recomienda extremar la precaución en carretera y consultar el estado de los puertos antes de emprender cualquier viaje. El hielo y la nieve acumulada podrían condicionar la circulación en puntos estratégicos de la red principal y secundaria del centro y norte peninsular.