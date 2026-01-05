Edmundo González Urrutia, reconocido excandidato presidencial en Venezuela, ha hecho un llamado este domingo a la libertad de todos los presos políticos del país. Esta declaración se dio a conocer a través de un video que publicó en sus redes sociales, donde se pronunció tras el reciente ataque de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro.

González Urrutia destacó que los acontecimientos recientes representan un momento crucial en la historia de Venezuela. Según su perspectiva, la normalización del país depende en gran medida de la liberación de los venezolanos que actualmente se encuentran tras las rejas por razones políticas, a los que describe como «rehenes de un sistema de persecución». Él subrayó la importancia de respetar la voluntad del pueblo, manifestada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Desde su exilio en España, donde llegó en septiembre de 2024, González se ha proclamado como el nuevo presidente de Venezuela, anunciando que está listo para asumir el cargo. En sus declaraciones, despliega una crítica fuerte hacia el gobierno de Maduro, considerado por muchos un régimen autoritario.

Recientemente, en julio de 2024, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Venezuela, en las cuales Maduro fue anunciado como ganador con el 51.20% de los votos. Sin embargo, muchos cuestionan la veracidad de estos resultados, indicando irregularidades y fraude electoral. González Urrutia, como candidato opositor, obtuvo un 44% de los votos, lo que agrega más tensión a la situación política del país.

En su mensaje, el exiliado político hizo hincapié en que la liberación de «civiles y militares secuestrados por pensar distinto» es una prioridad fundamental para iniciar una transición de poder en Venezuela. Afirmó que esta acción debe ser el primer paso hacia el restablecimiento del país.

La legitimidad de su posición, según González, proviene del mandato popular. Él asegura que millones de venezolanos anhelan un cambio pacífico y que jamás traicionará esta causa. Su mensaje incluye un llamado a la unidad entre todos los sectores del país, enfatizando la necesidad de reconstrucción y sanación de las heridas que ha dejado la crisis política.

El llamado a la acción de González resonó el pasado sábado con el comunicado de la activista opositora María Corina Machado, quien es reconocida por su lucha y fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En su mensaje, Machado apela a los venezolanos para que estén listos para la «gran operación de la reconstrucción de nuestra nación».

En este contexto, ella afirma que los que eligieron a González como el legítimo presidente deben comenzar a reconocerlo como el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. Con esto, Machado busca reafirmar la soberanía popular y resaltar la necesidad de un cambio efectivo en el liderazgo del país.