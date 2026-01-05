La borrasca Francis ha puesto en jaque la movilidad en gran parte del país este lunes 5 de enero de 2026. Coincidiendo con la víspera de Reyes y la celebración de las cabalgatas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en 11 comunidades autónomas debido a un drástico descenso de las temperaturas y nevadas que están afectando incluso a cotas bajas.

Cantabria en alerta naranja: Riesgo importante por nieve

Cantabria es la región más afectada en las últimas horas. La AEMET ha elevado el aviso a nivel naranja ante la previsión de acumulaciones de hasta 5 centímetros en solo 24 horas.

• Cotas: La nieve está apareciendo entre los 700 y 800 metros, afectando especialmente a la franja central y al Valle de Villaverde.

• Impacto: Las autoridades recomiendan extremar la precaución en las carreteras de montaña y consultar el estado de los puertos antes de desplazarse.

Diez comunidades en aviso amarillo

Además de Cantabria, otras diez comunidades permanecen en alerta amarilla por nevadas. El centro peninsular y la mitad norte están viendo cómo el paisaje se tiñe de blanco justo antes de la llegada de los Magos de Oriente:

• Comunidades afectadas: Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía (especialmente en zonas altas de Granada y Almería).

• Madrid: La sierra madrileña mantiene el aviso activo por espesores de más de 5 cm.

• Sistema Ibérico: En zonas de Teruel, Guadalajara y Cuenca, la nieve podría caer en cualquier cota durante la mañana.

Temperaturas gélidas y lluvias intensas

El temporal no solo trae nieve, sino un frío polar que está desplomando los termómetros:

• Mínimas extremas: Se esperan hasta -8 °C en Parameras de Molina (Guadalajara) y -7 °C en la sierra de Madrid. En el Pirineo leridano y navarro las mínimas rondarán los -6 °C.

• Lluvias y olas: Mientras el interior se congela, el litoral sur y Cataluña sufren la otra cara de Francis. Andalucía y Murcia están bajo aviso por lluvias de hasta 40 litros/m², mientras que en el Ampurdán (Gerona) se ha activado la alerta naranja por olas de hasta 7 metros.

Recomendación para las Cabalgatas de Reyes

Aunque se espera que el frente más activo de nieve remita durante la tarde en algunos puntos del centro, el frío será intenso durante los desfiles. Se recomienda a las familias:

1. Abrigo térmico: Las mínimas bajarán bruscamente a partir de las 18:00 horas.

2. Consulta local: En ciudades como Ceuta, se esperan lluvias escasas que podrían coincidir con el paso de las carrozas (probabilidad del 90% de intervalos nubosos).