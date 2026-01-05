La Guardia Civil ha lanzado un aviso urgente tras completar la Operación Ciganky, una investigación que ha desarticulado una profesionalizada red criminal internacional dedicada a estafar a través de Bizum y plataformas de compraventa online. La organización, que operaba de forma coordinada entre España y Nigeria, ha dejado más de 400 víctimas y un fraude que supera los 320.000 euros.

Aquí te detallamos cómo funcionaba esta trama y las claves para no convertirte en su próxima víctima en este inicio de 2026.

El «modus operandi»: Confianza y rapidez

La red no utilizaba métodos agresivos, sino que se basaba en la usurpación de identidad. El proceso seguía estos pasos:

1. Identidades robadas: Los estafadores utilizaban datos de particulares reales para contratar líneas móviles de prepago y servicios de internet.

2. Perfiles legítimos: Con esas líneas, creaban perfiles en apps de compraventa que parecían totalmente fiables.

3. El engaño del pago: Una vez acordada la transacción, convencían a la víctima para realizar un pago por Bizum o transferencia. Al ser Bizum un método de pago inmediato e irreversible, el dinero desaparecía al instante.

4. Blanqueo en Nigeria: El dinero se fragmentaba en pequeñas cantidades y se enviaba mediante empresas de giro monetario a Nigeria, donde residían 34 miembros de la banda.

Registros en el norte de España

La operación ha tenido su epicentro en las provincias de Burgos y Vizcaya (Bilbao y Barakaldo). Los agentes han incautado material que demuestra la alta especialización de la banda:

• Más de 150 tarjetas SIM y decenas de teléfonos móviles de última generación.

• Documentos de identidad manipulados y contratos fraudulentos.

• Un dispositivo para operar con criptomonedas, utilizado para ocultar el rastro del dinero.

• Televisores y artículos electrónicos obtenidos de las estafas y destinados a la reventa en tiendas de segunda mano.

Cómo protegerse: Consejos de la Guardia Civil

El éxito de la Operación Ciganky radica en que las víctimas no detectaban señales de alarma porque las conversaciones eran «normales». Para evitar caer en estos engaños, la Guardia Civil recomienda:

• Desconfiar de la inmediatez: No realices pagos por Bizum a desconocidos antes de ver el producto o verificar plenamente la identidad del vendedor.

• Historial del perfil: Revisa siempre la antigüedad del usuario y las valoraciones de otros compradores.

• No enviar productos a ciegas: Si eres el vendedor, no envíes el artículo hasta que el dinero esté efectivamente en tu cuenta bancaria (y no solo un supuesto comprobante de transferencia).

Cómo denunciar online

Si crees haber sido víctima de esta red o de una estafa similar, recuerda que la Guardia Civil permite presentar denuncias telemáticas a través de su portal oficial para casos de estafas informáticas, hurtos o pérdida de documentación, evitando así esperas innecesarias en los cuarteles.