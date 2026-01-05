Si eres usuario de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP), hay noticias importantes respecto a la nueva normativa. Aunque la Ley 5/2025 establecía el 2 de enero de 2026 como la fecha de inicio para el seguro obligatorio, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado una moratoria temporal: los patinetes podrán circular sin seguro por el momento, debido a que el registro necesario para inscribirlos aún no está operativo.

Aquí te explicamos las claves de esta prórroga y quiénes sí están obligados a asegurarse ya mismo.

¿Por qué se ha retrasado la obligatoriedad?

El Gobierno aprobó el pasado julio la obligatoriedad de que todos los VMP cuenten con un seguro de responsabilidad civil y una matrícula o etiqueta identificativa. Sin embargo, el Real Decreto que regula el registro en la Jefatura Central de Tráfico se está tramitando por vía de urgencia y no ha llegado a tiempo para este inicio de año.

• Situación actual: Hasta que el registro no esté regulado y sea funcional, la DGT no exigirá el seguro a los patinetes convencionales.

• Excepción importante (26 de enero): Los VMP que pesen más de 25 kilos y superen los 14 km/h de velocidad sí tienen una fecha límite estricta. Deberán estar asegurados antes del 26 de enero de 2026, incluso sin necesidad de inscripción previa en el registro.

Accidentes y coberturas: ¿Quién paga ahora?

Mientras dure este periodo de transitoriedad, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) seguirá actuando como garante en caso de siniestro.

• Daños personales: El Consorcio cubrirá las lesiones a personas provocadas por patinetes sin seguro.

• Daños materiales: El CCS no cubre los daños a bienes (vehículos, mobiliario urbano, etc.), por lo que el usuario del patinete tendría que responder con su propio patrimonio en caso de culpa.

Lo que viene: Multas y coberturas del nuevo seguro

Una vez que el registro esté operativo (se espera para los próximos meses), circular sin seguro dejará de ser una opción. Las sanciones por incumplimiento serán severas:

• Multas: Irán desde los 200 € hasta los 1.000 €.

• Coberturas mínimas legales: El seguro deberá cubrir hasta 6,45 millones de euros por daños personales y 1,3 millones por daños materiales por siniestro.

Dato de seguridad: La medida responde a la alta siniestralidad de estos vehículos. En 2024, España registró 396 siniestros con VMP, que resultaron en 240 heridos y 14 fallecidos.