La selección de Marruecos ha sellado este lunes su pase a los cuartos de final de la Copa de África 2026 tras derrotar por la mínima a Tanzania (1-0). Un nuevo gol salvador de Brahim Díaz, que ya es el máximo goleador del torneo, mantiene a los anfitriones en la lucha por el título, pero confirma una mala noticia para el Real Betis: Manuel Pellegrini no podrá contar con Ez Abde ni con Abdessamad Ezzalzouli para el cierre de la primera vuelta liguera.

Brahim Díaz, el «pichichi» de África

El mediapunta del Real Madrid se ha convertido en la gran estrella del campeonato. Con su tanto de esta tarde ante una rocosa Tanzania, Brahim suma cuatro goles en cuatro partidos, liderando la tabla de goleadores en solitario.

• El partido: Marruecos sufrió ante una Tanzania que cerró todos los espacios. Tras una primera parte gris y sin tiros a puerta, Brahim deshizo el nudo en la segunda mitad con una acción individual que define el favoritismo de los «Leones del Atlas».

• Preocupación: El ’10’ marroquí fue sustituido en el minuto 83 con algunas molestias físicas, algo que se ha repetido en todos los encuentros del torneo.

El «virus Copa África» golpea al Betis

La clasificación de Marruecos para los cuartos de final, que se disputarán el próximo viernes 9 de enero, tiene consecuencias directas en el esquema bético:

• Bajas confirmadas: Ni Abde, que hoy jugó los 90 minutos a gran nivel, ni Amrabat estarán disponibles para el partido contra el Real Oviedo del sábado 10 de enero en el Carlos Tartiere.

• Alarma Amrabat: El mediocentro volvió a quedarse fuera de la rotación por segundo partido consecutivo. Crece la preocupación sobre su estado físico, ya que llegó forzando a la concentración y parece haber recaído de sus molestias.

El calendario que viene

Si Marruecos logra superar la eliminatoria de cuartos (donde espera rival entre Camerún y Sudáfrica), el Betis perdería a sus internacionales no solo para el duelo ante el Oviedo, sino también para los octavos de final de la Copa del Rey (13-14 de enero). En el peor de los casos, si los anfitriones llegan a la final del día 18, Pellegrini no recuperaría a sus piezas clave hasta la semana del 19 de enero, perdiéndose también el choque ante el Villarreal en la Cartuja.