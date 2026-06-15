WASHINGTON / TEHERÁN — En un giro histórico para la geopolítica global, Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo preliminar que busca poner fin inmediato a las hostilidades militares y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El anuncio, que llega tras más de 100 días de un cruento conflicto armado, fue confirmado por ambas potencias y por el Gobierno de Pakistán, país que ha ejercido el rol clave de mediador en las negociaciones.

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump oficializó la tregua declarando cerrado el pacto: «El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!».

Las claves del Memorándum de Entendimiento

A falta de la publicación del texto íntegro, fuentes oficiales de las delegaciones negociadoras han adelantado los puntos centrales del compromiso acordado en Ginebra:

Cese del fuego inmediato: El acuerdo contempla la terminación total y permanente de las operaciones militares en todos los frentes abiertos, incluyendo los territorios de Líbano y las fronteras de Israel.

El acuerdo contempla la terminación total y permanente de las operaciones militares en todos los frentes abiertos, incluyendo los territorios de Líbano y las fronteras de Israel. Fin del bloqueo en Ormuz: Irán se compromete a garantizar la libre navegación por el estrecho sin peajes ni restricciones operativas, un paso vital para la estabilidad energética global.

Irán se compromete a garantizar la libre navegación por el estrecho sin peajes ni restricciones operativas, un paso vital para la estabilidad energética global. Programa Nuclear y Sanciones: Aunque las autoridades de Teherán han matizado los tiempos de la implementación, el borrador inicial contempla que Irán suspenda sus desarrollos nucleares a cambio de la retirada de las sanciones estadounidenses al petróleo iraní.

Un conflicto que tambaleó los mercados mundiales

La guerra comenzó el pasado 28 de febrero, desencadenada por una fulminante ofensiva de Estados Unidos e Israel que acabó con la vida del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. La respuesta de la República Islámica —ahora bajo el liderazgo de su hijo y sucesor, Mojtaba Jameneí— consistió en una oleada de ataques con misiles hacia bases estadounidenses y el cierre inmediato del estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que transita cerca del 20% del crudo mundial.

La asfixia de esta ruta marítima disparó la volatilidad económica mundial. Como reflejo del alivio global ante el pacto de paz, los mercados financieros han reaccionado de inmediato: el barril de petróleo Brent ha registrado una fuerte caída del 4,6%, situándose en el entorno de los 83 dólares, mientras que los principales índices bursátiles de Asia y Europa reportan sólidas ganancias.

Próximos pasos y la ceremonia de firma

A pesar del optimismo exhibido por la Casa Blanca, los negociadores de Teherán se han mostrado más cautos y recuerdan que existen flecos técnicos que solventar. El jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, coordinarán junto con las delegaciones occidentales los protocolos de implementación durante los próximos días.

La firma oficial del memorándum de entendimiento está programada para este viernes 19 de junio en Suiza. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha confirmado su intención de viajar para encabezar la rúbrica oficial, un evento que la comunidad internacional (incluidos los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania y Catar) ya celebra como un respiro histórico para la seguridad en Oriente Próximo.