JERUSALÉN / BEIRUT / MADRID — En una demostración de firme rechazo a las directrices diplomáticas internacionales, el Gobierno de Israel ha anunciado que no replegará sus tropas del sur de Líbano ni detendrá sus operaciones bélicas, desmarcándose por completo del histórico alto el fuego bilateral alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual incluía el cese inmediato de las hostilidades en la región.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha comparecido este lunes con un mensaje tajante: «Pese a todas las presiones y a las que vendrán, no retiraremos las tropas de las zonas que ocupamos en el sur de Líbano». Katz ha ido un paso más allá al ratificar que el ejército mantendrá completamente desalojadas las localidades bajo su control militar —donde ya se contabiliza más de un millón de civiles desplazados— y que las fuerzas armadas continuarán con la demolición sistemática de aldeas enteras de la zona fronteriza, tal como venía ocurriendo en los meses previos.

Irán exige el cese de hostilidades y la comunidad internacional blinda el acuerdo

La postura del mando israelí choca de frente con las exigencias de Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha emitido un llamamiento urgente para que Israel detenga de inmediato todos los ataques e incursiones contra el país vecino, apelando al marco del Memorando de Entendimiento acordado la pasada noche con Washington.

Por su parte, las cancillerías occidentales han dado una calurosa bienvenida a la tregua, aunque trazando una línea roja infranqueable respecto al programa militar de Teherán. «Acogemos con gran satisfacción el anuncio del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán», señalaron en un comunicado conjunto los gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, para inmediatamente reafirmar con contundencia: «Irán nunca debe obtener una bomba nuclear».

España subraya el valor estratégico del acuerdo

El Gobierno de España también se ha sumado a las felicitaciones y ha puesto el foco en las implicaciones logísticas y de seguridad comercial internacional del armisticio. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado el éxito de las negociaciones asegurando de manera rotunda que «la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial» para la estabilidad económica y el suministro energético global.

A pesar del optimismo generalizado en la comunidad internacional y de que miles de civiles desplazados en Líbano han comenzado a agruparse en ciudades de tránsito como Sidón con la esperanza de emprender el retorno a sus hogares, el desafío explícito de Israel introduce un escenario de profunda incertidumbre sobre la viabilidad y la efectividad real de la paz sobre el terreno.

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