El primer ministro Keir Starmer sigue los pasos de Australia y anuncia una medida drástica para «proteger a los niños de los peligros online», respaldada por el 90% de los padres británicos.

LONDRES.- En un giro radical hacia la regulación del entorno digital, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, anunció este lunes desde Downing Street que el Reino Unido prohibirá por ley el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Con esta medida, el Gobierno británico busca atajar los riesgos que estas plataformas presentan para la salud mental y la seguridad de los jóvenes, sumándose a la tendencia global iniciada el año pasado por Australia.

Se prevé que el veto afecte inicialmente a las mismas diez plataformas reguladas en el país oceánico: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X (antes Twitter), Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

«Las redes sociales están haciendo infelices a los niños»

Durante su comparecencia, Starmer apeló directamente a su experiencia personal para conectar con las familias británicas, calificando la iniciativa como «un momento importante» y «la decisión correcta».

«Lo veo como padre. Conozco perfectamente los miedos que todos sentimos al pensar en este tema», confesó el primer ministro. «¿De verdad creemos que las redes sociales crean un ambiente feliz para nuestros hijos? ¿De verdad creemos que es un lugar donde pueden sentirse seguros? Creo que ni siquiera necesito responder a esas preguntas. Las redes sociales están haciendo infelices a los niños».

El líder laborista reconoció que la implementación de la ley no será una tarea sencilla y anticipó la resistencia de las grandes corporaciones tecnológicas, las cuales, según denunció, intentan hacer creer que el ecosistema digital actual es «inmutable, parte de un orden casi natural». Ante esto, Starmer fue tajante al asegurar que el Estado tiene «la capacidad de decisión» para intervenir.

Un respaldo social abrumador

El anuncio llega tras el cierre de una consulta pública que recabó más de 100.000 respuestas de ciudadanos, educadores y jóvenes. Los resultados reflejan una honda preocupación social: el 90% de los padres encuestados apoyaron fijar el límite en los 16 años, al considerar que los riesgos asociados al uso de estas aplicaciones superan con creces a sus beneficios.

Dado que el Partido Laborista cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, se espera que el proyecto de ley supere el trámite parlamentario sin grandes fisuras para convertirse en ley en los próximos meses.

Las claves de la prohibición