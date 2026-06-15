El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán desata el apetito por el riesgo. El pacto incluye el fin del bloqueo y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Giro radical en los mercados financieros globales. Las Bolsas mundiales han reaccionado con fuertes subidas y un notable optimismo tras el anuncio, este domingo, de un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán. Este pacto histórico pone fin al conflicto bélico en Oriente Próximo y despeja la incertidumbre geopolítica que venía lastrando la economía global.

El restablecimiento de la estabilidad ha provocado un vuelco inmediato en los activos refugio y las materias primas, reactivando con fuerza el apetito por el riesgo de los inversores.

Alivio en el suministro energético

El punto clave que ha desatado la euforia en los parqués ha sido la confirmación, por parte de funcionarios de ambos países, de un marco de acuerdo que detiene de forma inmediata el bloqueo estadounidense a Irán. Lo más relevante para la economía global es la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las arterias marítimas más importantes del mundo por la que transita una quinta parte del consumo mundial de petróleo.

Como consecuencia directa, el precio del crudo se ha desplomado en las primeras horas de negociación, al disiparse por completo el temor a una crisis de desabastecimiento energético a gran escala.

Reacción de los mercados en clave

La jornada financiera deja tres titulares principales en los paneles de cotización:

Renta variable al alza: Las principales Bolsas internacionales registran subidas generalizadas y contundentes, impulsadas por los sectores más cíclicos y dependientes del consumo.

Las principales Bolsas internacionales registran subidas generalizadas y contundentes, impulsadas por los sectores más cíclicos y dependientes del consumo. Desplome del crudo: Tanto el barril de Brent como el West Texas (WTI) sufren severas correcciones tras meses de volatilidad y precios inflados por la prima de riesgo geopolítico.

Tanto el barril de Brent como el West Texas (WTI) sufren severas correcciones tras meses de volatilidad y precios inflados por la prima de riesgo geopolítico. Debilidad del dólar: La divisa estadounidense, que había actuado como valor refugio durante las hostilidades, retrocede posiciones con fuerza y se sitúa en su nivel más bajo de los últimos diez días.