El Estadio Municipal de Montilivi se prepara para un duelo de necesidades en la zona media-baja de la tabla este sábado, 10 de enero de 2026. El Girona FC, que ha logrado salir de los puestos de descenso tras su reciente victoria ante el Mallorca, recibe a un CA Osasuna que busca estabilidad tras un inicio de año algo irregular.

Detalles del partido: Girona vs. Osasuna

Ambos equipos llegan separados por apenas un punto en la clasificación. El Girona ocupa la 17ª posición (18 puntos), mientras que los rojillos son 12º con 19 unidades, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad de oro para alejarse definitivamente del peligro.

Fecha: Sábado, 10 de enero de 2026.

Sábado, 10 de enero de 2026. Hora: 18:30 horas (horario peninsular de España).

18:30 horas (horario peninsular de España). Estadio: Municipal de Montilivi, Girona.

Municipal de Montilivi, Girona. Competición: LaLiga EA Sports, Jornada 19.

Dónde ver el partido hoy en España

Para seguir este duelo entre catalanes y navarros, las opciones de televisión y streaming son las siguientes:

Televisión: El encuentro se emite en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7) y el canal específico M+ LaLiga TV (dial 54).

El encuentro se emite en directo a través de (dial 7) y el canal específico (dial 54). Locales públicos: El partido también está disponible en LaLiga TV Bar .

El partido también está disponible en . Online / Streaming: Se puede seguir mediante la aplicación oficial de Movistar Plus+ para todos los dispositivos.

Así llegan los equipos

Girona FC: Tras un bache de resultados, el equipo de Míchel ha recuperado la sonrisa al vencer 2-1 al Mallorca. La conexión entre Tsygankov y Vanat parece haber devuelto el equilibrio ofensivo que el equipo necesitaba para abandonar el pozo.

Tras un bache de resultados, el equipo de Míchel ha recuperado la sonrisa al vencer 2-1 al Mallorca. La conexión entre Tsygankov y Vanat parece haber devuelto el equilibrio ofensivo que el equipo necesitaba para abandonar el pozo. CA Osasuna: El conjunto de Vicente Moreno viene de empatar 1-1 frente al Athletic Club en un partido muy serio defensivamente. Con 8 goles a favor en sus últimos cinco encuentros, los navarros confían en su pegada para asaltar Montilivi.

Alineaciones probables