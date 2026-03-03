El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha confirmado los turnos de guardia para la jornada de hoy, asegurando la atención farmacéutica en los puntos estratégicos de la ciudad. Para este martes 3 de marzo de 2026, tres establecimientos estarán operativos para atender urgencias en horario diurno y nocturno.

Zona Centro: Farmacia Hispania

Ubicada en el corazón de la ciudad, esta oficina será la referencia para los residentes del casco urbano durante el horario de guardia diurna.

Dirección: Calle Alcalde Fructuoso Miaja Sánchez, 4.

Calle Alcalde Fructuoso Miaja Sánchez, 4. Teléfono: 956 51 25 30

Campo Exterior: Farmacia Cruz Blasco

Para los ciudadanos residentes en las barriadas del Campo Exterior (zona de Hadú y alrededores), el servicio diurno correrá a cargo de la Farmacia Cruz Blasco.

Dirección: Calle Teniente Coronel Gautier, 46 (Barrio San José).

Calle Teniente Coronel Gautier, 46 (Barrio San José). Teléfono: 956 50 04 38

Turno de Noche: Farmacia Puya C.B.

A partir del cierre de los establecimientos en su horario comercial y durante toda la madrugada, la atención de urgencia se centralizará en la Farmacia Puya, que opera bajo el régimen de 24 horas.