Lo que comenzó como un goteo de aterrizajes se ha convertido en una imagen insólita en la provincia aragonesa: decenas de aeronaves de Qatar Airways han convertido el aeropuerto de Teruel en su principal refugio ante la escalada del conflicto bélico en Irán. El aeródromo de Caudé, consolidado como el mayor centro de estacionamiento y mantenimiento de Europa, ejerce ahora de «puerto seguro» para proteger activos valorados en miles de millones de euros.

«Pensábamos que la guerra en Irán iba solo de misiles, pero la logística civil también está en primera línea», señalan expertos del sector. La aerolínea qatarí ha optado por mover gran parte de su flota estratégica a miles de kilómetros del Golfo para evitar daños colaterales.

Una flota bajo el sol de Aragón

En apenas tres semanas, la cifra de aviones aparcados en las campas de Teruel ha crecido exponencialmente. Lo que empezó con una quincena de unidades ya supera la veintena de aeronaves, la mayoría de ellas de gran envergadura (modelos de largo radio), que descansan en el seco clima aragonés, ideal para la conservación de materiales de precisión.

Seguridad geopolítica: El cierre de corredores aéreos y el riesgo de ataques en la región del Golfo han inmovilizado la flota en origen, haciendo de Teruel la opción más rentable y segura.

El cierre de corredores aéreos y el riesgo de ataques en la región del Golfo han inmovilizado la flota en origen, haciendo de Teruel la opción más rentable y segura. Capacidad de respuesta: El aeropuerto, gestionado por un consorcio del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, ha demostrado una agilidad operativa clave para absorber esta demanda repentina de espacio.

El «Efecto Teruel»: Negocio en tiempos de crisis

La llegada masiva de aviones de Qatar Airways no es casualidad. El modelo de negocio de Teruel, centrado en el almacenamiento y mantenimiento (MRO), ha convertido a la infraestructura en un hub estratégico global.

Aeropuerto de Teruel Situación Actual (Abril 2026) Flota Qatar Airways Más de 20 aeronaves refugiadas Total aeronaves en el recinto Supera las 120 unidades de diversas compañías Causa del refugio Conflicto bélico e inestabilidad en el espacio aéreo iraní

Mientras el conflicto en Oriente Medio mantenga restringidas las rutas comerciales y ponga en peligro la integridad de los aparatos en los hangares de Doha, el horizonte turolense seguirá dominado por la característica librea de la aerolínea qatarí. Para la región, este «refugio» supone un impulso a la actividad industrial auxiliar y consolida a la provincia como un enclave vital en la logística aeronáutica mundial.