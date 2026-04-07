MADRID — El Tribunal Supremo ha abierto este martes sus puertas en medio de una expectación mediática sin precedentes para el arranque del primer juicio del ‘caso Koldo’. La vista analizará la presunta trama de cobro de comisiones irregulares (mordidas) a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante los momentos más críticos de la pandemia.

La magnitud política y judicial del proceso ha desbordado las previsiones de la sala de prensa del Alto Tribunal. Según los últimos datos de acreditación, el interés mediático se resume en cifras que confirman que estamos ante uno de los juicios del año:

Periodistas: Más de 100 profesionales de la información cubrirán las sesiones.

Más de 100 profesionales de la información cubrirán las sesiones. Medios nacionales: 50 cabeceras y cadenas de televisión han desplazado equipos al tribunal.

50 cabeceras y cadenas de televisión han desplazado equipos al tribunal. Presencia internacional: Tres medios extranjeros se han acreditado para seguir el desarrollo de la trama.

Desde primera hora de la mañana, el desfile de abogados, magistrados e informadores ha sido constante en los accesos al edificio. El proceso busca dirimir las responsabilidades penales en una red que supuestamente aprovechó la emergencia sanitaria para lucrarse mediante contratos inflados con distintas administraciones.

Con todas las partes personadas y el dispositivo de seguridad activado, el Supremo se prepara para una de las causas más mediáticas de la última década, cuyo desarrollo marcará previsiblemente la agenda política de los próximos meses.