El rey emérito Juan Carlos I recibirá este próximo sábado un reconocimiento literario en París por su libro Reconciliación. La distinción tendrá lugar en el marco de la Jornada del Libro Político, un evento de prestigio que se celebrará en la sede de la Asamblea Nacional francesa.

La organización Lire la société (Leer la Sociedad), que concede el premio «Político del Año» desde 1991 en colaboración con la cámara baja francesa, ha destacado el valor de la obra como un ejercicio de memoria histórica. Según el comunicado oficial, el libro ofrece «una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica».

La obra, escrita en colaboración con la escritora Laurence Debray, fue publicada el pasado mes de noviembre por la editorial francesa Stock. El texto, editado en español por Planeta, repasa los momentos clave de su reinado y su visión sobre su propio legado, convirtiéndose ahora en objeto de este reconocimiento en el país vecino.