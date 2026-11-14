La caída de Outlook, que comenzó ayer y sigue afectando a usuarios de Microsoft 365, está poniendo en jaque la actividad de numerosas empresas y vuelve a evidenciar los riesgos de depender de un único proveedor tecnológico para mantener operativos procesos esenciales del negocio.

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La interrupción prolongada de estos servicios puede tener consecuencias graves para las empresas. Es crucial que estas organizaciones sean conscientes de su dependencia tecnológica y de cómo esta puede impactar su operativa diaria.

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Israel Vázquez Pérez, CIO de Var Group España, advierte que «los clientes no ven a Microsoft, ven a tu empresa sin responder». Esta percepción puede generar una crisis de confianza entre las empresas y sus clientes.

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Además, Vázquez señala que «el error más común es que el plan de contingencia dependa del mismo proveedor que ha fallado». Esta situación puede dificultar la activación de los protocolos de emergencia necesarios para mitigar el impacto de la caída de servicios.

Var Group ofrece la posibilidad de realizar entrevistas o tribunas de opinión para profundizar en las consecuencias de esta caída y las medidas que las empresas pueden adoptar para minimizar su impacto.