Los investigadores confirman pagos y viajes no registrados a la trama del ‘caso Leire Díez’ tras volcar cerca de 100.000 asientos contables de los ejercicios 2024 y 2025.

Madrid.– El registro de 14 horas efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE el pasado 27 de mayo está empezando a pasarle factura al partido. Un informe con el «análisis preliminar» de la ingente documentación intervenida arroja las primeras conclusiones de peso y sitúa a la formación política al borde de la imputación formal en el marco del ‘caso Leire Díez’.

Los agentes accedieron a miles de apuntes contables correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, el periodo en el que presuntamente operó la red corrupta. Este primer examen ha servido para ratificar los indicios delictivos que ya manejaba el Juzgado sobre el trasiego de fondos opacos y la financiación de actividades logísticas desde el cuartel general de Ferraz.

Facturas instrumentales y contabilidad paralela

La orden judicial autorizaba a la UCO a intervenir cualquier archivo informático, documentación o dinero en efectivo vinculado a las presuntas maniobras para desactivar causas judiciales que afectaban al PSOE. Los indicios apuntan a que estas actividades se sufragaron con fondos del partido bajo la gestión de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización.

A través de este primer cotejo, la Guardia Civil ha confirmado la existencia de una factura emitida al PSOE por el despacho I.OLIVER & PARTNERS SL. Los investigadores sostienen que este bufete, junto a otro despacho profesional, fue utilizado de modo instrumental para canalizar de forma encubierta el dinero de los socialistas hacia la principal investigada, Leire Díez.

Por otra parte, las pesquisas también han salpicado a la defensa del propio Cerdán. El abogado Jacobo Teijelo —investigado en paralelo por amaños en obras públicas— aportó en su día varias facturas abonadas por el PSOE. Sin embargo, al revisar el Libro Mayor en Ferraz, los agentes descubrieron que dos de esos cobros no figuran en los registros oficiales del partido. Aunque el PSOE ha remitido un escrito al juez asegurando que dichas facturas nunca llegaron a pagarse, la UCO mantiene el foco sobre estos movimientos.

Un volumen inabarcable de datos

La dirección del PSOE puso de manera voluntaria a disposición de la UCO los Libros Diario de la formación. No obstante, la imposibilidad de analizar in situ los cerca de 100.000 asientos contables que contenían obligó a los agentes a realizar «consultas selectivas» informatizadas sobre nombres y empresas concretas.

Aquellas búsquedas que arrojaron resultados positivos se tradujeron en la incautación de carpetas enteras con los Libros Mayor y abundante documentación justificativa. Los agentes se llevaron también del sótano 3 de la sede el material que Santos Cerdán almacenaba allí: siete cajas y dos contenedores con efectos personales y documentación.

Financiación de viajes y control de delitos

La documentación intervenida revela además que Ferraz no solo pudo realizar pagos directos a la trama, sino que ejerció como soporte logístico sufragando traslados. Los archivos contractuales confirmaron cuatro viajes abonados por el PSOE a Leire Díez y otro a Javier Pérez Dolset, descubriendo además un quinto viaje adicional abonado a la fontanera del partido.

La investigación entra ahora en una fase decisiva, con miles de archivos, liquidaciones de gastos en efectivo y contratos pendientes de un análisis pormenorizado. Entre el material intervenido destaca también toda la documentación relativa al sistema de compliance o cumplimiento normativo del PSOE. Este protocolo interno de prevención de delitos será evaluado por el magistrado para dictaminar si el partido cuenta con responsabilidad penal como persona jurídica, lo que precipitaría su imputación en la causa.