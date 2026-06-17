Un usuario apostó casi 1,1 millones de dólares a la victoria «segura» de la selección española frente a Cabo Verde para ganar solo 85.000 dólares.

El partido terminó 0-0 gracias a una actuación histórica de Vozinha, el portero caboverdiano de 40 años.

MADRID – Las apuestas consideradas «seguras» no existen en el fútbol, y un inversor de la plataforma de mercados de predicción Polymarket acaba de aprenderlo de la forma más dolorosa posible. Un único trader, que operaba bajo el pseudónimo «betoor619», ha visto cómo su cuenta bancaria se reducía a cero tras perder casi 1,1 millones de dólares debido al sorprendente empate entre España y Cabo Verde.

Según datos de Bloomberg, el usuario apostó una auténtica fortuna a favor de la vigente campeona de Europa, un resultado que los mercados daban por hecho con una probabilidad superior al 90%. El objetivo del apostador era obtener un beneficio relativamente pequeño pero «garantizado» de 85.000 dólares. Sin embargo, el inesperado 0-0 final liquidó por completo su posición, convirtiéndose en una de las pérdidas más dramáticas en la historia reciente de las apuestas digitales.

Vozinha: El héroe de 40 años que rompió la banca

El culpable futbolístico de esta debacle financiera tiene nombre y apellido: Josimar José Évora Dias, deportivamente conocido como ‘Vozinha’. A sus 40 años, el guardameta de Cabo Verde firmó el partido de su vida en el debut mundialista de su país, frenando por completo a estrellas de la talla de Ferran Torres.

Con siete intervenciones clave, Vozinha desesperó a la ofensiva española y terminó siendo elegido legítimamente como el Man of the Match (Jugador del Partido). Visiblemente emocionado al sonar el pitido final, el portero dedicó la hazaña a su madre, quien no pudo viajar a presenciar el encuentro debido a problemas con el visado.

«Ha sido el momento más importante de mi carrera», confesó el guardameta tras frenar a una España que partía como la gran favorita del torneo según los modelos cuantitativos de entidades como Goldman Sachs.

El auge (y el peligro) de los mercados de predicción

Este millonario tropiezo ha vuelto a poner el foco sobre Polymarket, una plataforma basada en criptomonedas donde las cuotas no las fija una casa de apuestas tradicional, sino el libre mercado y el volumen de trading de los propios usuarios.

El fenómeno de los mercados de predicción está moviendo cifras astronómicas en este torneo:

64 millones de dólares se negociaron en Polymarket solo durante la jornada del España-Cabo Verde.

se negociaron en Polymarket solo durante la jornada del España-Cabo Verde. Más de 2.400 millones de dólares se han apostado ya al volumen general del ganador del torneo.

A pesar de la caída de España en este encuentro, los traders de la plataforma siguen manteniendo a la selección española como la segunda gran favorita para levantar el trofeo, solo por detrás de Francia. Eso sí, tras lo visto este lunes, es probable que más de uno se lo piense dos veces antes de volver a calificar un partido como «ganancia asegurada».