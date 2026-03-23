El club blanco alega que Munuera Montero se dejó influir por el «contexto Baena» y denuncia un sesgo arbitral que castiga al uruguayo por sus antecedentes personales.

El derbi madrileño sigue jugándose en los despachos. El Real Madrid ha confirmado que presentará un recurso ante el Comité de Competición por la tarjeta roja directa que recibió Fede Valverde en los instantes finales del choque contra el Atlético. Aunque en Valdebebas admiten que revertir una «apreciación arbitral» es complejo, consideran que el castigo es desproporcionado y nace de un prejuicio externo.

La expulsión llega en el mejor momento de la temporada para el charrúa, que se enfrenta ahora a una posible sanción de dos partidos que frenaría su racha goleadora.

El factor Baena: ¿Justicia o vendetta?

El núcleo de la queja madridista no es solo la dureza de la entrada, sino quién fue el receptor de la misma. En el vestuario blanco están convencidos de que el colegiado, Munuera Montero, no supo abstraerse de la tensa historia previa entre Valverde y Álex Baena (ahora en las filas rojiblancas tras su paso por el Villarreal).

El argumento del vestuario: «Si esa misma entrada se la hace a Koke, el color de la tarjeta es amarillo al 100%», afirman fuentes internas del club. Sienten que el árbitro «compró» el relato de una supuesta agresión premeditada basándose en el polémico incidente del parking de hace años.

«Si esa misma entrada se la hace a Koke, el color de la tarjeta es amarillo al 100%», afirman fuentes internas del club. Sienten que el árbitro «compró» el relato de una supuesta agresión premeditada basándose en el polémico incidente del parking de hace años. El «ecosistema» hostil: Para el Real Madrid, este episodio es una prueba más de lo que denominan un entorno arbitral desfavorable, comparando la rigurosidad sufrida por Valverde con la supuesta permisividad en otros encuentros de la jornada, como el penalti no pitado a favor del Rayo en el Camp Nou.

Real Madrid TV carga contra el arbitraje

La televisión oficial del club no ha guardado silencio, lanzando duras críticas tras el encuentro. «Munuera ha intentado cargarse al Madrid», sentenciaron durante su análisis del derbi, reforzando la idea de que la expulsión de uno de los jugadores más en forma de la plantilla fue un intento de equilibrar la balanza de forma artificial.

Optimismo pese a las bajas

A pesar del desconcierto por la posible pérdida de Valverde para los próximos compromisos ligueros, el ambiente en el equipo de Álvaro Arbeloa sigue siendo de optimismo. El crecimiento de Vinicius, sumado a la recuperación total de piezas clave como Mbappé y Bellingham, y el inminente regreso de Militao, permiten al Madrid encarar el tramo decisivo de la Liga y la Champions con la moral alta.

El club espera ahora la resolución del recurso, confiando en que se imponga el «criterio deportivo» sobre el «contexto personal» que, a su juicio, empañó la decisión de Munuera.