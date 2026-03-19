La organización humanitaria celebra su tradicional sorteo diario en la ciudad autónoma. Consulte aquí el número agraciado y el listado de resultados anteriores
El sorteo de la Cruz Roja en Ceuta ha tenido lugar este miércoles, 18 de marzo de 2026, manteniendo su compromiso diario con los ciudadanos ceutíes. Esta iniciativa, consolidada como una de las tradiciones con mayor seguimiento en la ciudad, permite a los participantes colaborar con los proyectos sociales y de asistencia que desarrolla la institución en el territorio, al tiempo que optan a los premios establecidos.
Número premiado de hoy
El número que ha resultado agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de Ceuta de hoy miércoles, 18 de marzo de 2026, es el 269, cuya denominación popular corresponde a «La Mudanza».
Aquellos poseedores de boletos que coincidan con esta cifra pueden acudir a los puntos de venta autorizados o a la delegación local de la Cruz Roja para proceder a la verificación y gestión de sus premios.
Histórico de resultados recientes
Con el fin de facilitar la consulta a los apostantes, se detalla a continuación el histórico actualizado con los números premiados y sus respectivos nombres populares durante las últimas semanas:
|Fecha
|Nombre popular
|Número
|19/03/2026
|El carbon
|441
|17/03/2026
|La Lavandera
|180
|16/03/2026
|La Dama
|708
|14/03/2026
|San Pedro
|329
|13/03/2026
|San Pedro
|629
|12/03/2026
|La Dama
|308
|11/03/2026
|El Pescado
|287
|10/03/2026
|La Cama
|604
|09/03/2026
|Los Patos
|422
|07/03/2026
|Los Civiles
|655
|06/03/2026
|La Pelea
|265
|05/03/2026
|La Casa
|064
|04/03/2026
|El Carbón
|141
|03/03/2026
|Los Bombos
|388
|02/03/2026
|La Mudanza
|569
|28/02/2026
|El Fraile
|867
|27/02/2026
|El Cañón
|625
|26/02/2026
|Los Tacones
|444
|25/02/2026
|El Pavo
|495
|24/02/2026
|La Uva
|415
|23/02/2026
|El Rosario
|568
|21/02/2026
|El Cartucho
|850
|19/02/2026
|El Garrote
|334
|18/02/2026
|España
|820
|17/02/2026
|El Gato
|075
|16/02/2026
|La Campana
|840
|14/02/2026
|El Fuego
|035
|13/02/2026
|El Retrete
|800
|12/02/2026
|El Caballo
|431
|11/02/2026
|La Dama
|408
|10/02/2026
|El Cañón
|325
|09/02/2026
|El Mundo
|947
Se recuerda a los participantes la conveniencia de comprobar sus boletos a través de los canales oficiales de la Cruz Roja para garantizar la exactitud de los resultados.