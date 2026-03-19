La organización humanitaria celebra su tradicional sorteo diario en la ciudad autónoma. Consulte aquí el número agraciado y el listado de resultados anteriores

El sorteo de la Cruz Roja en Ceuta ha tenido lugar este miércoles, 18 de marzo de 2026, manteniendo su compromiso diario con los ciudadanos ceutíes. Esta iniciativa, consolidada como una de las tradiciones con mayor seguimiento en la ciudad, permite a los participantes colaborar con los proyectos sociales y de asistencia que desarrolla la institución en el territorio, al tiempo que optan a los premios establecidos.

Número premiado de hoy

El número que ha resultado agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de Ceuta de hoy miércoles, 18 de marzo de 2026, es el 269, cuya denominación popular corresponde a «La Mudanza».

Aquellos poseedores de boletos que coincidan con esta cifra pueden acudir a los puntos de venta autorizados o a la delegación local de la Cruz Roja para proceder a la verificación y gestión de sus premios.

Histórico de resultados recientes

Con el fin de facilitar la consulta a los apostantes, se detalla a continuación el histórico actualizado con los números premiados y sus respectivos nombres populares durante las últimas semanas:

Fecha Nombre popular Número 19/03/2026 El carbon 441 17/03/2026 La Lavandera 180 16/03/2026 La Dama 708 14/03/2026 San Pedro 329 13/03/2026 San Pedro 629 12/03/2026 La Dama 308 11/03/2026 El Pescado 287 10/03/2026 La Cama 604 09/03/2026 Los Patos 422 07/03/2026 Los Civiles 655 06/03/2026 La Pelea 265 05/03/2026 La Casa 064 04/03/2026 El Carbón 141 03/03/2026 Los Bombos 388 02/03/2026 La Mudanza 569 28/02/2026 El Fraile 867 27/02/2026 El Cañón 625 26/02/2026 Los Tacones 444 25/02/2026 El Pavo 495 24/02/2026 La Uva 415 23/02/2026 El Rosario 568 21/02/2026 El Cartucho 850 19/02/2026 El Garrote 334 18/02/2026 España 820 17/02/2026 El Gato 075 16/02/2026 La Campana 840 14/02/2026 El Fuego 035 13/02/2026 El Retrete 800 12/02/2026 El Caballo 431 11/02/2026 La Dama 408 10/02/2026 El Cañón 325 09/02/2026 El Mundo 947

Se recuerda a los participantes la conveniencia de comprobar sus boletos a través de los canales oficiales de la Cruz Roja para garantizar la exactitud de los resultados.