Lo que comenzó como un cruce de palabras por presuntas filtraciones terminó con el uruguayo en el hospital y una crisis institucional sin precedentes a las puertas del Clásico.

El estallido de un vestuario en llamas

La Ciudad Deportiva de Valdebebas ha sido hoy escenario de uno de los episodios más negros de la historia reciente del Real Madrid. Lo que ayer se quedó en una fuerte bronca, hoy ha mutado en una pelea física de consecuencias graves. Fede Valverde y Aurélien Tchouameni han pasado de las palabras a los puñetazos en una sesión que el propio entorno del club califica de «insostenible» y «desagradable».

La tensión fue creciendo desde primera hora de la mañana, cuando Valverde le negó la mano al francés en el vestuario. Durante el entrenamiento, la hostilidad se trasladó al césped con entradas a destiempo y una vigilancia constante. El motivo: el uruguayo acusaba reiteradamente a Tchouameni de ser el responsable de filtrar a la prensa los detalles de su enfrentamiento del día anterior.

Un puñetazo, una brecha y el hospital

La «bomba atómica» explotó al regresar al vestuario tras la sesión. Pese a los intentos de mediación de sus compañeros, Valverde continuó con sus incriminaciones frontales. Tchouameni, visiblemente harto de las acusaciones, respondió propinando un fuerte puñetazo al «Halcón».

El impacto provocó que Valverde cayera al suelo, golpeándose la cabeza y sufriendo una brecha considerable. La gravedad del estado del uruguayo, que mostraba signos de aturdimiento, obligó a los servicios médicos a trasladarlo en silla de ruedas a la enfermería y, posteriormente, al hospital Blua Sanitas Valdebebas. Allí recibió varios puntos de sutura antes de ser enviado a su domicilio para guardar reposo.

Consecuencias inmediatas: El Clásico en el aire

El incendio ha provocado una reacción en cadena en la planta noble del Bernabéu:

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Expediente disciplinario: El club ya ha abierto una investigación formal para sancionar a ambos jugadores.

El club ya ha abierto una investigación formal para sancionar a ambos jugadores. Duda para el Clásico: La directiva sopesa seriamente apartar a ambos del próximo partido contra el FC Barcelona, una medida drástica que gana fuerza con el paso de las horas.

La directiva sopesa seriamente apartar a ambos del próximo partido contra el FC Barcelona, una medida drástica que gana fuerza con el paso de las horas. Reunión de urgencia: José Ángel Sánchez ha liderado una cumbre con la plantilla para intentar frenar la hemorragia interna. El capitán, Dani Carvajal, fue llamado a regresar a las instalaciones a las 16:00 horas para tratar el asunto directamente con la cúpula.

Lo ocurrido hoy no es un simple roce de entrenamiento; es una fractura total en el corazón del equipo que obliga a Florentino Pérez a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. El vestuario del Real Madrid es, ahora mismo, un polvorín.