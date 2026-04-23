Adif restablecerá la circulación completa a las 12:00 horas, justo antes del Puente de Mayo, tras concluir las complejas obras en el muro de Álora

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Málaga recuperará la normalidad el próximo jueves, 30 de abril. Adif ha confirmado que, a partir de las 12:00 horas de esa jornada, los trenes volverán a circular de forma directa por toda la línea, poniendo fin a un periodo de casi tres meses y medio de suspensiones y trasbordos. La reapertura se produce en una fecha clave, coincidiendo con las vísperas del Puente de Mayo, lo que permitirá absorber la demanda de viajeros hacia la capital hispalense y la Costa del Sol.

Una obra de «gran complejidad» por el temporal en Álora

El servicio permanecía interrumpido entre Málaga y Antequera desde el pasado 4 de febrero, cuando las intensas lluvias provocaron el derrumbamiento de un muro de contención a la altura de Álora. La intervención para estabilizar el terreno ha sido calificada por Adif como de «gran complejidad y magnitud». Los trabajos han requerido el movimiento de más de 200.000 metros cúbicos de tierra y la demolición de gran parte de la estructura original que, tras una evaluación técnica, se consideró inestable.

En las tareas de reparación han participado 75 operarios en turnos de 24 horas, apoyados por 25 máquinas pesadas. Además de la reconstrucción del muro, el desprendimiento afectó a instalaciones eléctricas y otros elementos del sistema ferroviario. Durante esta última semana, los técnicos centrarán sus esfuerzos en la reposición de la catenaria, las vías, los desvíos y los equipos de señalización necesarios para garantizar la seguridad del tráfico.

Un trimestre de incidencias y confrontación política

La crisis ferroviaria en Málaga comenzó el 18 de enero con un accidente en Adamuz que afectó a toda la red andaluza, agravándose semanas después con el incidente de Álora. Esta situación obligó a operadoras como Iryo y Ouigo a suspender sus servicios, llegando la compañía italiana a aplicar un ERTE a sus 40 empleados en Málaga. Por su parte, Renfe mantuvo un plan alternativo de transporte por carretera para cubrir el tramo afectado.

El retraso en las obras ha sido objeto de una intensa confrontación política. Desde el PP y Vox se denunció el «aislamiento» de la provincia, mientras que la Junta de Andalucía criticó el impacto económico negativo. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la gestión de los plazos alegando motivos de seguridad y rechazó las acusaciones de agravio comparativo con otras comunidades autónomas, calificando la polémica de «absurda y falsa».

Restablecimiento del servicio y venta de billetes

Aunque inicialmente se barajó el 27 de abril como posible fecha de reapertura, Adif ha retrasado finalmente tres días el restablecimiento para asegurar todas las condiciones operativas. Las operadoras ya han comenzado a comercializar los trayectos directos sin necesidad de trasbordos en autobús. Con esta reapertura, se normaliza una de las líneas de alta velocidad más transitadas de España, justo a tiempo para el inicio de una de las festividades con mayor movimiento de turistas del año.