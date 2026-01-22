Los verdiblancos caen por primera vez en la Europa League y deberán ganar al Feyenoord en La Cartuja

El Betis encajó en Grecia su primera derrota de la temporada en la UEFA Europa League. Un PAOK más intenso y certero, liderado por el talento de Konstantelias y la potencia de Giakoumakis, se impuso por 2-0 en el Estadio Tumba de Salónica y dejó a los verdiblancos con los deberes pendientes. El objetivo del top 8, que da acceso directo a los octavos de final, se decidirá dentro de una semana en La Cartuja frente al Feyenoord.

Los de Manuel Pellegrini, ya clasificados para las rondas eliminatorias desde diciembre, llegaron al choque sin urgencias clasificatorias, lo que permitió al técnico chileno introducir hasta siete cambios respecto al once liguero. Las numerosas bajas y la intención de dosificar esfuerzos marcaron el planteamiento de un Betis que buscó controlar el ritmo a través de la posesión.

Un primer acto sin apenas ocasiones

El PAOK, con menos elaboración, apostó por un fútbol más directo, buscando constantemente a Giakoumakis, muy poderoso en el juego de espaldas ante Llorente y Valentín. Aun así, las ocasiones fueron escasas en la primera mitad. Pau López, que regresaba a la titularidad casi tres meses después, apenas tuvo trabajo.

La primera llegada clara de los griegos llegó a los 20 minutos, con un centro de Taison que Zivkovic bajó de cabeza para Pelkas, cuyo remate se marchó alto. Poco antes del descanso, Baba asistió a Giakoumakis, que no acertó a rematar un centro peligroso. El Betis respondió con su mejor ocasión del partido: Ruibal probó a Tsiftsis con un potente disparo al primer palo tras una buena combinación entre Fornals, Deossa y el Chimy Ávila.

Konstantelias marca la diferencia

Tras el descanso, Diego Llorente firmó varios minutos de autoridad defensiva y el Betis logró estirarse con un disparo lejano de Deossa que rozó el palo. Sin embargo, la entrada de Konstantelias cambió el partido. El joven mediapunta griego comenzó a encontrar espacios entre líneas y a liderar las transiciones de su equipo.

En una de ellas nació el 1-0: jugada iniciada por el propio Konstantelias, centro de Giakoumakis y cabezazo en solitario de Zivkovic para abrir el marcador. El golpe dejó tocado al Betis, que además perdió a Lo Celso por lesión poco después de entrar al campo.

Pellegrini movió el banquillo, dando entrada a los canteranos Dani Pérez y Morante, que debutó con el primer equipo. Con los verdiblancos volcados en ataque, el PAOK encontró espacios a la contra y el segundo tanto parecía inevitable. Pau López evitó uno, pero no pudo hacer nada tras el penalti cometido por Morante sobre Konstantelias. Giakoumakis no falló desde los once metros y cerró el triunfo griego.

El Betis se marchó de Salónica con la sensación de haber sido inferior y con la obligación de buscar el top 8 en la última jornada. La cita ante el Feyenoord en La Cartuja será decisiva para evitar el ‘playoff’ y acceder directamente a los octavos de final.