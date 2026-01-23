La empresa Murazur Tours ha llevado su embarcación ‘El Desnarigado’ a Fitur 2026, reforzando la proyección turística de Ceuta como destino náutico y abriendo nuevas oportunidades de colaboración con operadores internacionales del sector marítimo.



Durante la prestigiosa feria turística Fitur 2026, Murazur Tours ha presentado el barco turístico ‘El Desnarigado’, consolidando así la presencia de Ceuta en el mayor escaparate del sector a nivel mundial. La compañía ha aprovechado el evento para dar a conocer las experiencias marítimas únicas que ofrece la ciudad desde el mar y mantener reuniones estratégicas con importantes touroperadores internacionales, entre ellos Civitatis, Get Your Guide, Flandria o Luxotour, así como con agencias andaluzas especializadas en turismo receptivo.

El objetivo de Murazur Tours es claro: posicionar la experiencia náutica ceutí en los grandes canales de comercialización turística internacional y atraer más visitantes interesados en descubrir Ceuta desde una perspectiva marítima, lo que puede contribuir a dinamizar aún más la oferta turística de la ciudad autónoma.

Uno de los hitos más destacados de este impulso es el encuentro estratégico con ITM Group MX, un operador mexicano especializado en terminales de cruceros que ya colabora con la Autoridad Portuaria de Ceuta y que ha mostrado interés en expandir su cooperación tanto en turismo como en operaciones portuarias. Esta alianza puede abrir nuevas rutas y conexiones que beneficien a la economía local y fortalezcan la presencia de Ceuta como puerto de escala internacional.

La propuesta de Murazur Tours gira en torno al barco ‘El Desnarigado’, una embarcación que ofrece paseos por la Bahía Sur de Ceuta, recorriendo lugares emblemáticos como el Foso Real, la Playa de la Ribera o la Cala del Sarchal, con la opción incluso de disfrutar de un baño en aguas cristalinas en determinadas rutas. Estas experiencias no solo destacan por su componente turístico sino también por su vínculo con la historia, naturaleza y patrimonio de la ciudad desde el mar.

Murazur ha subrayado su compromiso con el desarrollo del turismo náutico local y la creación de alianzas con otras empresas del sector para ofrecer experiencias combinadas que complementen la oferta turística de Ceuta, potenciando así la “economía azul” y aprovechando al máximo los recursos marinos y el litoral como atractivo turístico sostenible.

La participación de Murazur Tours en Fitur 2026 con su embarcación ‘El Desnarigado’ no solo pone de relieve la apuesta de Ceuta por el turismo náutico, sino que también marca un paso importante hacia la internacionalización de sus productos marítimos. Con alianzas estratégicas y una propuesta atractiva, la ciudad autónoma se reafirma como un destino marítimo emergente, capaz de atraer visitantes y generar sinergias dentro del sector turístico global.