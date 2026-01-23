La ciudad autónoma se encuentra bajo aviso de la AEMET ante la llegada de la borrasca Ingrid, que dejará un ambiente inestable con tormentas, fuertes rachas de viento de poniente y un descenso de la sensación térmica hasta los 6 grados.

Los ceutíes deberán extremar las precauciones durante la jornada de hoy, viernes 23 de enero de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en la ciudad ante la previsión de fenómenos costeros adversos y vientos intensos de dirección oeste (poniente).

El día ha comenzado con cielos cubiertos y lluvias que se intensificarán en momentos puntuales. Según los modelos meteorológicos, se esperan chubascos significativos en torno a las 20:00 horas, con acumulados de hasta 7 litros por metro cuadrado. No obstante, el factor de mayor riesgo será la probabilidad de tormentas, que se mantendrá elevada durante prácticamente todo el día.

Temperaturas y sensación térmica

Aunque el termómetro marcará una máxima de 17 grados hacia las 14:00 horas, el desplome de las mínimas y la intensidad del viento generarán una sensación de frío mucho más acusada:

• Temperatura máxima: 17°C.

• Temperatura mínima: 10°C.

• Sensación térmica mínima: Se situará en torno a los 6 grados, especialmente durante la madrugada y el ocaso.

Previsión para el fin de semana: Continúa la inestabilidad

El temporal Ingrid seguirá condicionando el tiempo en el Estrecho durante los próximos días:

• Sábado 24 de enero: Se espera una jornada encapotada con tormentas frecuentes hasta el mediodía. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con máximas de 15°C y mínimas de 8°C. El viento de poniente seguirá soplando con fuerza.

• Domingo 25 de enero: El panorama será de cielos cubiertos con lluvia persistente durante las 24 horas. Las temperaturas mínimas subirán levemente hasta los 12°C, mientras que las máximas se mantendrán en los 16°C.

Situación en municipios cercanos

La inestabilidad se extiende a la costa vecina. En Estepona y Benalmádena, el pronóstico también apunta a cielos nubosos con tormentas a partir del mediodía y temperaturas máximas que no superarán los 17 grados, con lluvias concentradas en las últimas horas de la tarde.