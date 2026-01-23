Los mercados financieros amanecen este viernes 23 de enero de 2026 en un clima de tensa calma. Mientras los índices asiáticos celebran la pausa en los tipos del Banco de Japón y el alivio en la crisis de Groenlandia, Europa cotiza sin una dirección clara y los metales preciosos consolidan sus máximos históricos.

El cierre de la semana financiera viene marcado por un respiro en las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Europa. Tras días de incertidumbre, el presidente Donald Trump ha retirado la amenaza de aranceles prevista para el 1 de febrero tras anunciar un «principio de acuerdo» con la OTAN sobre la región ártica. Este giro ha impulsado a Wall Street y Asia, aunque los futuros europeos se muestran cautos a la espera de más detalles sobre el pacto.

Ibex 35: El selectivo busca consolidar los 17.600 puntos

El índice de referencia español ha iniciado la sesión desde los 17.663 puntos, después de anotarse un repunte del 1,28% en la jornada anterior. A pesar de este buen desempeño el jueves, el balance semanal del Ibex 35 es de un tímido crecimiento del 0,1%, reflejando las dudas de los inversores ante la volatilidad global.

El Banco de Japón y el repunte de Asia

En el mercado asiático, el Nikkei 225 subió un 0,3% y el índice MSCI Asia-Pacífico un 0,5%. Los inversores han recibido positivamente la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mantener los tipos de interés sin cambios, aunque el organismo ha revisado al alza sus proyecciones de inflación, dejando la puerta abierta a futuras subidas si la economía nipona se estabiliza.

Oro y Plata: El refugio ante la pérdida de fe en el dólar

La debilidad del dólar estadounidense, motivada por la incertidumbre política y los cambios de rumbo en la administración Trump, ha catapultado a los metales preciosos:

• Oro: Sube por quinto día consecutivo hasta alcanzar los 4.943,43 dólares la onza, rozando la barrera psicológica de los 5.000 dólares.

• Plata: Registra un avance del 2,8%, situándose en 98,88 dólares la onza.

• Analistas: Según Kyle Rodda de Capital.com, este «rally» es el síntoma directo de una pérdida de confianza en la estabilidad institucional de EE. UU.

Datos clave de la jornada (23 de enero de 2026)

• Dividendos: Acerinox hace efectivo hoy el pago de 0,31 euros brutos por acción a sus accionistas.

• Petróleo: El crudo Brent escala un 0,9% hasta los 64,61 dólares por barril, estabilizándose tras la desescalada verbal de Trump respecto a Groenlandia e Irán.

• Tipos de interés: La herramienta FedWatch estima un 96% de probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas intactas en su reunión del próximo 28 de enero.