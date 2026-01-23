La electricidad baja un 35,83% respecto a la jornada anterior, situando el precio medio en los 38,40 €/MWh. Las horas centrales del día serán idóneas para el ahorro, con precios mínimos que apenas superan los 0,90 euros por megavatio hora.

ECONOMÍA / CONSUMO — Jornada de alivio para el bolsillo de los consumidores españoles. El precio de la luz para este viernes 23 de enero de 2026 se ha desplomado, marcando una media de 38,40 euros/MWh. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), esto supone una reducción de más de 21 euros frente a los 59,84 €/MWh registrados el jueves.

Este descenso es aún más notable si se compara con la misma fecha del año pasado, cuando la luz alcanzó los 140,55 €/MWh; hoy, la factura mayorista es un 72,68% más barata que entonces.

¿A qué hora es más barata la luz hoy?

Para quienes busquen maximizar el ahorro, el tramo del mediodía ofrece precios excepcionalmente bajos, casi testimoniales, gracias a la alta aportación de las energías renovables:

• La hora más barata: De 12:00 a 13:00 horas, con un precio de 0,91 €/MWh.

• Tramo de ahorro: Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el precio se mantendrá estable en torno a los 0,92 – 1,06 €/MWh.

¿Cuándo es más cara la electricidad?

Por el contrario, se recomienda evitar el consumo intensivo durante las horas de mayor demanda nocturna, donde el precio se multiplica por cien respecto al mediodía:

• La hora más cara: De 20:00 a 21:00 horas, alcanzando los 107,10 €/MWh.

• Pico de tarde: Entre las 19:00 y las 22:00 horas, la luz no bajará de los 100 euros.

Precio de la luz hora a hora (23 de enero de 2026)

• Madrugada: De 00:00 a 05:00 el precio oscila entre los 31€ y los 15€.

• Mañana: Empieza a subir a las 07:00 (58,29€) y cae drásticamente a las 10:00 (6,61€).

• Mediodía (Ahorro máximo): * 11:00 a 12:00: 1,06€

• 12:00 a 13:00: 0,91€

• 13:00 a 14:00: 0,92€

• Tarde/Noche (Evitar consumo): * 18:00 a 19:00: 80,64€

• 19:00 a 20:00: 101,00€

• 20:00 a 21:00: 107,10€

Análisis del mes de enero

Tras 23 días transcurridos, la media mensual se sitúa en 88,39 €/MWh. Esta cifra es significativamente inferior a la media de enero de 2025 (113,50 €/MWh), lo que confirma una tendencia a la baja en el sector energético impulsada por las condiciones meteorológicas y el menor coste de generación.